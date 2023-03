wüsterstrom: Energie mit Zukunft

Die Erfolgsgeschichte des Traditionsunternehmens wüster-strom hat bereits im Jahr 1898 mit der Inbetriebnahme des ersten Kraftwerks begonnen. Bereits damals erkannte man die Wichtigkeit der Wasserkraft. Um den Ybbs-Fluss zu stauen, benutzte man ein altes Mühlenholzwehr und grub – händisch – einen 1,9 Kilometer langen Oberwasserkanal, der das Wasser dem E-Werk zuführte.

Heute betreibt das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen drei kleine Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 3,2 MW und eine Photovoltaikanlage mit rund 250 kWp. Als Netzbetreiber versorgt wüsterstrom die Stadt Ybbs und Umgebung und beliefert so rund 4.000 Kunden mit Strom. Bereits im Jahr 2014 hat wüsterstrom als erstes Versorgungsunternehmen Österreichs auf die innovativen Smart Meter – intelligente Zähler – gesetzt und bietet so Kunden die Möglichkeit, ihre Stromverbrauchswerte einfach und übersichtlich auf einem verschlüsselten Webportal einzusehen.

Durch die starke Zunahme an Photovoltaikanlagen investiert wüsterstrom zudem stetig in den Netzausbau des eigenen Netzgebietes, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten. Die Kernkompetenzen des Familienunternehmens liegen aber nicht nur in der Stromerzeugung, sondern umfassen darüber hinaus Elektroinstallationen im Bereich Leitungsbau, Smart Home, Automation und Photovoltaikanlagen für Gewerbe, Industrie und Privathaushalte.

„Heute ist wüsterstrom ein Rundum-Stromanbieter“, beschreibt Bernhard Wüster stolz das Traditionsunternehmen mit Firmensitz in Ybbs, das inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt. wüsterstrom ist ein klassisches Kleinunternehmen, mit starken Wurzeln in der Region. „Wir werden zukünftig sicherlich mehr Strom benötigen und auch weiterhin in erneuerbare Energien investieren, denn der im Einklang mit der Natur produzierte Strom ist die Energie der Zukunft“, ist der Firmenchef überzeugt.

Wertschöpfung ist für wüsterstrom mehr als nur ein Schlagwort – man möchte nachhaltige Werte schaffen.

