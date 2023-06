Zufriedene Stammkundschaft

Im Jahr 1987 gründete Alfred Lanzenlechner in Loosdorf die Spenglerei und Dachdeckerei Lanzenlechner. Die Firma wurde zuerst als Einzelunternehmen und dann als GmbH geführt. Am 1. August 2022 verkaufte Lanzenlechner seinen Betrieb an seinen Neffen Hannes Summer, der ihn gemeinsam mit seiner Gattin Melanie leitet.

Viele Stammkunden noch aus der Wiener Zeit

Summer begann 2009 als Spengler- und Dachdeckerlehrling bei seinem Onkel und legte 2014 die Gesellenbriefe sowie 2017 und 2021 die Meisterprüfungen ab. Der erste Standort der Firma Lanzenlechner war in der Linzerstraße. Aufgrund von Platzproblemen übersiedelte Alfred Lanzenlechner 1992 in die Bahnhofstraße. Die zweite Filiale in der Bundeshauptstadt Wien wurde im selben Jahr geschlossen. „Viele unserer Kunden kommen durch gute Mundpropaganda zu uns. Wir haben aber auch noch viele Stammkunden aus Wien“, berichtet Summer.

Seit 2004 befindet sich die Firma in der Raiffeisenstraße 13, wo früher das Lagerhaus untergebracht war. Obwohl Alfred Lanzenlechner mittlerweile in Pension ist, führt sein Neffe Hannes Summer den Betrieb unter seinem Namen weiter.

Bunte Farben liegen bei Pools im Trend

„Die Spenglerei ist unser Hauptgeschäft. Wir spezialisieren uns auf Sanierungsarbeiten von Privathäusern. Zu unserem Leistungsspektrum gehören auch Flachdächer, Fassadensysteme, Edelstahlkamine, Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit Wärmepumpen sowie der Pool- und Teichbau“, berichtet Summer.

Bei den Pools, die seit der Corona-Zeit sehr stark nachgefragt sind, liegen 3D-Strukturfolien und bunte Farben im Trend. Die Firma Lanzenlechner bietet hier ein Rundumpaket an und kümmert sich um den Aushub, Verrohrungen, die Technik und die Folierung. „Wenn wir etwas nicht selbst machen können, vermitteln wir unsere Kunden an andere Firmen weiter. Das kommt bei ihnen sehr gut an“, sagt Geschäftsführer Hannes Summer.

