Mistelbach Acht verschiedene Biersorten

Lesezeit: 3 Min

Die beiden Chefs Hermann und Andreas Kühtreiber gönnen sich ein kühles Bier. Foto: Susanne Bauer

H ermann Kühtreiber führt die Brauerei in der sechsten Generation. Sohn Andreas steht bereits in den Startlöchern und wird die Firma nach der Pensionierung des Seniors in einigen Jahren allein führen.