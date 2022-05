Beliebter Nahversorger 

Bereits vor 1867 gab es in Neudorf ein kleines Gemischtwarengeschäft, in dem damals Johann Fiby, der Ururgroßvater des heutigen Besitzers, eine kaufmännische Lehre absolvierte. Er erwarb das Geschäft später auch käuflich und legte damit den Grundstein für den Familienbetrieb.

Heute steht an dieser Stelle ein topmoderner Supermarkt, den Ewald Fiby in fünfter Generation mit seiner Gattin Michaela in Zusammenarbeit mit Spar führt. Natürlich wurde das Geschäft im Laufe der Zeit umgebaut, erweitert und mit einem weiteren Standort in Staatz, welcher im Dezember 2021 eröffnet wurde, ergänzt.

28 Mitarbeiter, davon ein Lehrling, betreuen das vielfältige Angebot. Das Warenangebot hat sich im Laufe der Zeit aber sehr verändert. „Noch in den 70er Jahren haben wir hier zu einem Drittel Eisenwaren, Schrauben und Werkzeug, zu einem Drittel Textilien wie Stoffe, Knöpfe und Kleiderschürzen und nur zu einem Drittel Lebensmittel angeboten“, erinnert sich Ewald Fiby, dessen Berufswunsch Kaufmann zu werden erst später konkret wurde. „Ich bin da so hineingerutscht“, erzählt er schmunzelnd.

Heute ist die Familie Fiby mit Leib und Seele für die Kunden da und freut sich über ihr reichhaltiges Angebot an regionalen Produkten wie Obst und Gemüse bis hin zu Backwaren, welches von Lieferanten und kleinen bäuerlichen Betrieben aus der näheren Umgebung geliefert wird. Neben dem Geschäft vermieten die Fibys auch noch drei Fremdenzimmer und eine Ferienwohnung.

Ob einer der beiden Söhne Clemens oder Jakob den Familienbetrieb übernehmen wird, sieht Ewald Fiby pragmatisch: „Sie sollen ihre eigenen Wege gehen und vielleicht führt sie dieser auch zurück in den Handel.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ