Die Nummer 1 in Europa

Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf eine alteingesessene Schmiedefamilie in Laa an der Thaya zurück. Das Unternehmen überstand die Weltkriege und wuchs von einer Schmiede zum Marktführer in Österreich und zur Nummer eins in Westeuropa.

„Mein Großvater Hans Brantner sen. kam nach den Wirren von Krieg und Gefangenschaft wieder nach Laa und wurde an seinem Arbeitsplatz nicht mehr eingestellt. Daher musste er mit 27 Jahren im väterlichen Betrieb den Beruf des Schmiedes erlernen. Pferdezugwagen, dann luftbereifte Pferdezugwagen und später Traktoranhänger hat damals praktisch jeder Schmied gefertigt“, erzählt Hans Brantner, der Ende 2015 die Geschäftsführung von seinem Vater Hans Brantner übernahm.

Viele potenzielle Kunden, Fortschritt und Weiterentwicklung waren von je her ein fixer Bestandteil des Unternehmens und haben dessen Werdegang und Erfolg klar geprägt. Ganz im Sinne der Tradition wird das Unternehmen noch heute von der Familie Brantner als Familienbetrieb geführt. Mittlerweile sorgt die achte Generation für den Weiterbestand von Qualität, Erfahrung und Vielfalt in der Fahrzeugproduktion. Dafür übersiedelte der Betrieb, der sich unterhalb der bescheidenen Wohnung der Urgroßeltern befand, von der Bürgerspitalgasse in die Staatsbahnstraße, wo die erste einfache Halle gebaut wurde.

Nach der Herbsternte, in der auftragsfeien Zeit, wurde meist ein eigener Schuppen mit Stahlträgern errichtet, aus dem dann im nächsten Herbst eine Halle wurde. So konnten die Mitarbeiter durch den Winter gebracht werden und niemand musste „stempeln“ gehen. 1979 wurde dafür eine eigene Gesellschaft gegründet, die bis heute erfolgreich ist. Aktuell sind keine neuen Projekte geplant, da die derzeitige Herausforderung der steigenden Preise alle Ressourcen, wie Kapital und Personal, bindet.

In dem Laaer Betrieb sind 300 Mitarbeiter beschäftigt, davon acht Lehrlinge, die den Lehrberuf des Metalltechniker-Fahrzeugbautechnikers erlernen. Neue Lehrlinge sind im Betrieb jederzeit willkommen.

