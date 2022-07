Die Zukunft im Blickfeld

Damals wie heute setzt das Autohaus Polke auf die Technik der Zukunft: Als Josef Polke im Jahr 1880 seine Motorenfabrik J. Polke in Wien gründete, beschäftigte sich das junge Unternehmen mit der Konstruktion, dem Bau und dem Verkauf von Standmotoren. Der patentierte Benzin-Petroleum-Motor stellte einen bedeuteten Schritt in der Motorenentwicklung dar und fand Einzug ins technische Museum.

Heute ist das Autohaus Polke Vorreiter in Sachen E-Mobilität, es gibt kein Autohaus im Bezirk Mistelbach, das sich dem Thema E-Auto etc. so sehr verschrieben hätte und das auch regelmäßig dafür ausgezeichnet wird.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte das Unternehmen Produktionsstätten in Wien-Kohlgasse und in Budapest, 1929 übersiedelte der Betrieb nach Mistelbach. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Wilhelm Polke sen. mit dem Verkauf von Fahrzeugen, schon bald wurden Verträge für die französischen Marken Renault und Peugeot abgeschlossen. 1972 baute Wilhelm Polke jun. eine neue Kfz-Werkstatt am heutigen Firmensitz in der Haydngasse.

Vor allem mit der Firma Renault liefen die Geschäfte gut, 1969 bekamen die Polkes einen Haupthändlervertrag, 1980 wurde daraus ein Exklusivvertrag. 1999 wurde das Autohaus großzügig aus- und umgebaut, 2010 wurden der Werkstattzubau und der Dacia-Schauraum in Betrieb genommen. 2017 erfuhr der Renault-Schauraum eine großzügige Erweiterung, die erste PV-Anlage ging in Betrieb. Das war der Beginn des Engagements im Bereich Energiemanagement.

„Das Jahr 2020 sollte eigentlich im Zeichen unseres 140-Jahr-Firmenjubiläums stehen. Die Covid-bedingten Einschränkungen haben uns da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Thomas Polke, Firmenchef in vierter Generation. Unter ihm spezialisierte sich das Autohaus nicht nur auf E-Mobilität: Es wurde auch die PV-Anlage am Dach vergrößert. „Wir sind nun in der Lage unseren Tages-Strombedarf von Mai bis September durch Eigenproduktion zu decken, zusätzlich den Stromspeicher zu laden und so in der Nacht Eigenstrom zu verbrauchen“, sagt Polke.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ