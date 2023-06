„Hohe Qualität wird erwartet“

Die Fuhrmanns kamen als Schmiede 1856 nach Drasenhofen, schon 1936 baute Franz Fuhrmann einen luftbereiften Traktoranhänger. Heute steht der Name Fuhrmann traditionell für Fahrzeugbau: Als Agrarkipperproduzent hat er sich über 70 Jahre einen guten Ruf erworben.

Fuhrmann Stahlbau mit dem Bau von Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftshallen kann auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Hier verfügt das Unternehmen mit der EN 1090 über die höchste Qualitätszertifizierung. Großen Mut, Risikobereitschaft und Unternehmertum haben die beiden Gründerväter Franz und Erich Fuhrmann bewiesen, als sie 1975 den Bau der Profilieranlage in Angriff nahmen. Stahlbordwände für Agrarkipper, Pkw und Lkw wurden in 40 Länder weltweit verkauft. Stahlbordwände sind umsatzmäßig die wichtigste Produktionssparte des Steinebrunner Unternehmens.

Mit einer jährlichen Produktion von 500 Kilometer Stahlbordwänden in 100 verschiedenen Ausführungen zählt Fuhrmann zu den Top-Unternehmen in diesem Bereich. „Alle bereits produzierten Bordwände könnten aneinandergereiht die halbe Welt umspannen“, sind die Firmenchefs Elfriede und Ing. Erich Fuhrmann stolz. Bei der Schweißung, in der Technologie, aber auch bei der Lackierung sind laufend Weiterentwicklungen notwendig, um ganz vorne mit dabei sein zu können. Dünnwandigere und trotzdem hochverschleißfeste Bordwände sind gefragt. Hier ist Fuhrmann ein Pionier in der Branche.

Nachhaltigkeit ist gefragt, um umweltfreundlicher und effizienter zu produzieren. So wurde beim Bau der jüngsten beiden Hallen eine 200-kW-Photovoltaikanlage installiert. 70 Prozent des Stroms wird damit im eigenen Betrieb verbraucht. Die Philosophie von Fuhrmann: Nur Qualität hat Zukunft. „Wir arbeiten in allen Bereichen im oberen Qualitätssegment und das erwarten sich auch die Leute von uns“, weiß Chef Erich Fuhrmann. „Ein hoher Stammkundenanteil, der immer wieder kauft, ist der beste Zufriedenheitsbarometer“, ergänzt Elfriede Fuhrmann.

