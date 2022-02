In Europas Weinkellern begehrt

Bereits in der Maschinenfabrik Lange in Nikolsburg beschäftigte sich der Schlossermeister Anton Wottle mit Weinpressen. Damals waren landwirtschaftliche Motoren, Dreschmaschinen vorrangig. Nach dem Ersten Weltkrieg übersiedelte die Familie nach Poysdorf.

Der geschäftstüchtige Sohn erkannte den Bedarf an der Reparatur und dem Bau von Weinpressen. Durch die Abtrennung von Nikolsburg war der bisherige Lieferant, die Firma Lange, nicht mehr verfügbar. Anton Wottle und sein Schwager Johann Mühlan waren in dieser Zeit für Innovationen offen und sorgten mit der Lieferung von hydraulischen Pressköpfen für die Spindelpressen für eine wesentliche Erleichterung bei der Kellerarbeit.

So erarbeiteten sie sich einen sehr guten Ruf in der Weinwirtschaft.

Den großen Innovationsschub in die moderne Presstechnik schaffte Anton Wottle II., der 1973 in die Geschäftsführung einstieg. Man spezialisierte sich auf Weinbau- und Kellerwirtschaft. Auch wenn Spindelpressen über Jahrzehnte erfolgreich verkauft wurden, erkannte Wottle den Zug der Zeit zu Horizontalpressen und schaffte so auch die Internationalisierung des Unternehmens. Anton Wottle und sein engagierter Mitarbeiter Roland Schmerold waren international auf Messen unterwegs, um Wottle-Weinpressen oder -Abbeermaschinen zu bewerben.

Auch in die Entwicklung der Pressen und die automatischen Steuerungen wurde laufend investiert. Trauben-Abbeermaschinen von Wottle zählen zu den besten der Welt und sind in vielen Weinkellereien Europas vertreten.

„Die pneumatischen Weinpressen waren eine große Innovation zur schonenden Verarbeitung der Trauben“, betont Roland Schmerold, der heute gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Mario Weiß das Unternehmen führt. Weinpressen sind heute High-Tech-Geräte. Wottle liefert aber nicht nur Pressen, sondern komplette Kellereien, vom Übernahmetrog über Sortiertische, Rütteltische bis hin zu Weinpressen und Tanks.

