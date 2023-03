„Kompetenz ist immer gefragt“

„Auto Parisch – ein wichtiger KFZ-Dienstleister in der Region Poysdorf“, ist Firmen-Chef Thomas Leisser stolz: Für über 3.000 zufriedene Kunden sorgt Auto Parisch mit den Marken des VW-Konzerns für den Autoverkauf mit guter Beratung, das Service wird über die gesamte Lebensdauer des Autos in diesem Familienbetrieb großgeschrieben.

Gegründet wurde die Firma 1933 durch Johann und Pauline Parisch. Verträge mit Borgward, Loyd, Skoda und Puch bildeten die Basis, 1958 kam Volkswagen dazu. 1970 übernehmen die Söhne Friedrich und Peter Parisch, 1988 wird das Unternehmen zur Auto Parisch GesmbH, Josef Wimmer übernimmt als langjähriger Mitarbeiter gemeinsam mit Friedrich Parischs Tochter Andrea Gorke-Parisch die Geschäftsführung. 2022 treten die beiden ihren wohlverdienten Ruhestand an und Werkstättenleiter Thomas Leisser kauft den Betrieb im Rahmen eines Management-Buy-outs und führt das Unternehmen im Sinne der fast 90-jährigen Geschichte der Gründerfamilie weiter.

„Unsere Mitarbeiter waren in der Vergangenheit und sind auch noch viel mehr in der Zukunft unser größtes Kapital“, weiß Leisser, der die Arbeit im Autohaus von der Pike auf gelernt hat. Auto Parisch hat immer wieder Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet und dies wird durch den Ausbildungsschwerpunkt im VW-Konzern auch unterstützt. Weiterbildung der Mitarbeiter ist für Thomas Leisser wichtig, um auch die Flexibilität zu haben in Zukunft die unterschiedlichsten Antriebssysteme zu meistern.

Ganz klar ist noch nicht, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. „Wahrscheinlich in einen Mix aus Elektro, Wasserstoff oder auch synthetischen Treibstoffen“, sagt Thomas Leisser: „Wichtig ist, dass die Autos dem Klimawandel entsprechend umweltverträglich sind.“

Leisser und sein Team bei Auto Parisch sind darauf vorbereitet: „Eine gute, kompetente Fachwerkstatt mit gut ausgebildeten Mitarbeitern wird immer gefragt sein“, ist der Firmenchef überzeugt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ