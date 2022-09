Mehl für die Region

Erstmals erwähnt wurde eine Mühle am Standort der heutigen Zuckermühle im Jahr 1395. Über die Jahrhunderte wechselte die Mühle regelmäßig den Besitzer, bis die Familie Zucker 1848 den Betrieb übernahm und nun schon in der vierten Generation führt.

Die Zuckermühle ist die einzige von 21 Mühlen von Mistelbach die Zaya flussabwärts bis zur Mündung in die March, die die Jahrhunderte überlebt hat. Angefangen beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu etlichen Investitionen und Innovationen steht sie heute für einen modernen, mit Tradition verwobenen Industriebetrieb. Die neueste Errungenschaft der Zuckermühle ist auf dem Dach einer Lagerhalle zu sehen. Dort geht noch im September eine Photovoltaikanlage in Betrieb, die ein Drittel des Strombedarfs des Betriebes decken wird.

Die heutige Zuckermühle befasst sich in erster Linie mit dem Vermahlen von Roggen, Dinkel und Weizen zu Mehlen. Von hell bis dunkel, von glatt bis griffig. Die verschiedenen Mehlsorten, darunter auch das „Weinviertel Mehl“, sowie ein großes Angebot an Müslis können unter anderem während der Öffnungszeiten direkt im Verkaufsladen der Mühle oder über den Webshop erworben werden. Für den Handel sind die Mahlprodukte in Kilopackungen erhältlich, weiterverarbeitende Betriebe beziehen die Produkte der Zuckermühle lose im 30-Kilo-Sack oder direkt aus dem Silowagen in die Mehltanks der Kunden. Ein weiteres Standbein des Betriebes ist der Landesproduktenhandel, welcher die Landwirte mit Saatgut und Dünger versorgt, sowie die Lohneinlagerung von Getreide in Metallsilos. Mit dem „Weinviertel Mehl“ gibt es bereits seit 2015 eine Produktlinie, die nicht nur mit der gewohnt hohen Qualität der Mühle überzeugt.

Auch der Fortbestand des Unternehmens als Familienbetrieb ist gesichert. Tochter Hanna Zucker bereitet sich auf die spätere Übernahme der Mühle vor. Nach der erfolgreichen Absolvierung der Agro-HAK studiert sie nun auf der BOKU in Wien Agrarwissenschaften und arbeitet nebenbei bereits zu Hause mit.

