Mit traditionellem Wissen

Ob Fassaden, Innenraumgestaltung, Beschriftungen oder Vergoldung und Restauration – seit 100 Jahren ist der Familienbetrieb Bacher für innovative, zuverlässige Arbeit bekannt.

Im Jahre 1913 wurde die Malerfirma von Leopold Bacher in Mistelbach gegründet.

Mit handwerklichem und unternehmerischem Geschick führte er den Betrieb durch die krisengeschüttelte Zwischenkriegszeit bis in die späten Fünfzigerjahre. Bacher war ein Meister seines Fachs in Bezug auf Malerei, Vergoldung und Schriftenmalerei und legte damals den Grundstein für den künftigen Unternehmenserfolg. In diesen Meisterbetrieb hineingewachsen, war der Weg für seinen Sohn und Nachfolger Herbert vorgegeben. Mit seiner Ausbildung zum Maler- und Schriftenmalermeister nützte er den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit, modernisierte den Betrieb und baute den Kundenstock weiter aus.

1998 legte er das Geschick der Malerfirma in die Hände seines damals 30-jährigen Sohns Christoph, der wie sein Vater und Großvater eine umfassende Ausbildung als Maler-, Schilderhersteller- und Vergoldermeister absolviert hatte. Christoph Bacher nützt heute das Wissen und den Erfahrungsschatz von insgesamt drei Generationen, die noch dazu durch die traditionellen Wanderjahre mit wertvoller Expertise ergänzt wurden.

Heute hat der Meisterbetrieb sieben Mitarbeiter. Der Chef möchte den Betrieb in seiner Größe so erhalten, wie es den Anforderungen der Zeit entspricht. Ein besonderer Fokus liegt auf Sanierungsmaßnahmen bei der Innendämmung im Zuge der aktuellen Energiesparmaßnahmen. Moderne Innenraumgestaltung mit kreativen, dekorativen Farbkonzepten und verschiedenen Gestaltungstechniken wird heute von der Firma Bacher genauso durchgeführt wie die traditionellen handwerklichen Techniken. Etwa zwei Kirchen und Pfarrhöfe, auch außerhalb der Bezirksgrenzen, werden pro Jahr innen und außen auf neuen Glanz gebracht. Besonders vor Allerheiligen kommt ein Nischenprodukt zur Geltung: die Vergoldung gusseiserner Grabkreuze.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ