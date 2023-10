Rauchfangkehrer seit 1771

In der zehnten Generation beschäftigt sich Adalbert Svec – übrigens auch der zehnte Adalbert in der Familie in ununterbrochener Reihenfolge – als Rauchfangkehrermeister mit seinem Team mit dem Schutz und der Sicherheit der Menschen. Gegründet wurde der Familienbetrieb im Jahr 1771 im nördlichen Niederösterreich. Seit 1948 gibt es nun den Familienbetrieb in Asparn an der Zaya.

Die Aufgaben des Rauchfangkehrers haben sich im Laufe der letzten Jahrhunderte stetig gewandelt. War es ursprünglich nur das Beschliefen und Kehren der Rauchfänge und Feuerstätten, erweiterte sich das Aufgabengebiet um die Überprüfung und Beratung im vorbeugenden Brandschutz und Anfragen rund um die Heizungstechnik und Energieeffizienz.

Dieses Tätigkeitsfeld wurde von Adalbert Svec mit seiner Mannschaft zusätzlich um das Aufgabengebiet Brandschutztechnik und Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen erweitert. Green Deal, der Ausstieg aus der CO2-Erzeugung, stellt die Gesellschaft vor neue und große Aufgaben. Die Rauchfangkehrer leisten hierzu einen sehr großen Beitrag, indem sie die Kunden beraten, wie die Zahl der Wärmeerzeuger und der damit verbunde Energieeinsatz reduziert werden können. Adalbert Svec meint schmunzelnd: „Der schwarz gekleidete Rauchfangkehrer gehört somit zu den ältesten Green Jobs.“

Jedoch nicht nur als Rauchfangkehrerbetrieb sieht Svec sein Arbeitsgebiet, sondern auch als Ziviltechniker für Maschinenbau und Gebäudetechnik. Auch für den vorbeugenden Brandschutz setzt sich Svec sehr stark ein. Als Sachverständiger für die feuerpolizeiliche Beschau, aber auch als Berater bei Bauverhandlungen sind seine fachlichen Expertisen gefragt.

Zusätzlich ist der Rauchfangkehrermeister auch Bezirksinnungsmeister und als Akademieleiter für die Ausbildung der niederösterreichischen Rauchfangkehrer verantwortlich.

Daten & Fakten

Svec Adalbert ÖZR - Rauchfangkehrermeister, Ziviltechniker

Adresse: Obere Hauptstraße 13, 2151 Asparn an der Zaya

Unternehmen in zehnter Generation, Gründer Adalbert Svec im Jahr 1771. Derzeit neun Mitarbeiter, davon zwei Lehrlinge.

Web: www.svec.co.at

Svec Adalbert der Achte, Rauchfangkehrer im Jahr 1949 in Asparn vor dem Schloss Asparn. Foto: privat

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.