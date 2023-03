Vom Pionier zum Spezialisten

Mitte der 1920er-Jahre befasste sich der von Johann Pech gegründete Spenglerbetrieb auch mit Weingartenspritzen, Branntweinanlagen, Sägespäneöfen und Kannen aller Art. Sein Sohn Karl begann 1931 als Lehrling und ging dann in die Schweiz, wo er bei Biondi in Zürich den Zentralheizungsbau kennenlernte. „Diese Möglichkeit des Heizens faszinierte ihn und so wurde Karl Pech ein Pionier des Zentralheizungsbaus im Weinviertel“, erzählt der heutige Chef Andreas Pech.

Gemeinsam mit seinem Bruder übernahm er den Betrieb des Vaters und baute ihn weiter aus. 1973 trat Karl Pech jun., heute Senior-Chef und Landesinnungsmeister der Installateure, in den Betrieb ein. Er baute das Standbein der Haus- und Wohnungssanierungen in Wien auf und aus. Bruder Johann kümmerte sich um den regionalen Bereich. Beide übergaben ihren Betrieb 2019 bzw. 2023 an Andreas Pech, der nächsten Generation im Familienbetrieb.

In den Anfängen beschäftigte sich die Spenglerei Pech mit vielerlei Produkten rund um das Blech. Foto: NOEN

Eine lange Tradition hat auch ein Geschäft für Haushaltswaren und Weinbauzubehör. Senior-Chefin Birgit Pech hat auf gehobenes Porzellangeschirr umgestellt und das Thema Hochzeitslisten gepflegt. Karina Pech, eine begeisterte Hobbyköchin, setzte in den letzten Monaten einen Schwerpunkt bei Qualitätspfannen und Kochtöpfen aus Österreich und Gläserpoliertücher, Hand- und Geschirrtücher aus einem Waldviertler Betrieb.

Das Hauptgeschäft des Betriebes ist aber natürlich der von Andreas Pech geführte Installationsbetrieb: „Bädersanierungen als Komplettangebot mit kompetenten Partnern aus der Region sind immer aktuell und werden von den Kunden sehr geschätzt“, weiß der Chef. Im Heizungsbereich steht „Raus aus Öl und Gas“ ganz oben auf der Agenda. Hier hat Installateur Pech hohe Kompetenz bei Stückholzöfen, Pelletsöfen, aber auch allen Formen von Wärmepumpen, mit Erdwärme oder mit Luftansaugung. „Wir sind nah am Kunden und daher auch immer für unsere Kunden da“, betont Andreas Pech: „Damit sind wir jederzeit erreichbar, was ein Plus für unsere Kunden ist.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ