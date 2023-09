Von Werbung bis Hochzeit

1977 begann alles in einem Atelier in Wolkersdorf: Otto Semrad eröffnete nach abgeschlossener Meisterprüfung sein eigenes Fotogeschäft. Der Funke ist auch auf seinen Sohn Andreas Semrad übergesprungen. Nachdem dieser eine Lehre in Wien und als einer der letzten noch eine Meisterprüfung gemacht hatte, arbeitete er fleißig im Familiengeschäft mit und übernahm 2016 die Geschäftsführung.

Sein Team besteht aus drei Mitarbeitern: einem Lehrmädchen, einer Fotografin und einer Mediendesignerin. Der Seniorchef ist trotz Pension, 50 Berufsjahren und einem stolzen Alter von 70 Jahren immer noch eine leidenschaftliche unterstützende Hand im Familiengeschäft. Den letzten kontrollierenden Blick hat immer Otto Semrad, damit die Qualität auch stimmt, denn die Qualität der Bilder ist die Handschrift des Unternehmens.

Ob es eine dritte Generation geben wird, steht noch in den Sternen. „Ich bin mit der Fotografie aufgewachsen und mein Vater hat mich nicht gezwungen, das Familiengeschäft zu übernehmen. Bei meinem Sohn mache ich es genauso: Das muss von ihm kommen“, erklärt Juniorchef Andreas Semrad über seine Nachfolge.

Momentan fokussiert man auf eine Weiterbildung in Richtung Videoschnitt. EDV-technisch sei das Unternehmen auf dem neuesten Stand, betont Semrad. Auch KI wird durch den neuesten Photoshop sinnvoll eingesetzt. Er ist der Überzeugung, dass in Zukunft Mediendesign und Fotografie immer stärker verschwimmen werden. „Es treibt einen an, wenn man etwas Schönes macht und eine positive Rückmeldung bekommt“, erklärt Semrad seine Motivation.

Im Team brennen alle für die Fotografie: Es ist kleines Unternehmen, man merkt's, wenn jemand krank ist, doch das Motto lautet „Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schafft man alles.“ Die Familie Semrad legt besonders großen Wert auf eine richtige Ausbildung, egal ob auf der Grafischen oder durch den Lehrberuf.

Seniorchef Otto Semrad zusammen mit Familie und mit seiner ersten Kamera im Jahre 1964. Foto: Fotostudio Semrad

Daten & Fakten

Foto Studio Semrad

Adresse: Hauptstraße 27, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Web: www.fotosemrad.at

Unternehmen in zweiter Generation, Gründer Otto Semrad eröffnete 1977.

Derzeit drei Mitarbeiter – ein Lehrmädchen, eine Fotografin und eine Mediendesignerin.

