Zukunftschance: Maßarbeit

Es ist ein Name mit Geschichte: Erstmals erwähnt wird die Familie Gloss in den Poysdorfer Matriken im Jahr 1717. 1850 machte sich dann Tischlermeister Josef Gloss in Ameis selbstständig. Der Sohn eines Maurers begründete damit die Tischertradition in der Familie Gloss. Er heiratete die Tochter eines Tischlermeisters und übernahm den Betrieb des Schwiegervaters.

Schon früh bewies Josef Gloss Innovationsgeist und kaufte die erste Tischlereimaschine in Poysdorf: „Eines seiner größten Projekte war die Fertigung der Holzfenster im Wiener Rathaus“, erzählt Josef Gloss III., einer der beiden heutigen Senior-Chefs des damals gegründeten Unternehmens.

Ein echter Hingucker ist die neue Fassade des Möbel hauses in der Mistelbacher Bahnstraße. Foto: Keitel-Gloss

1914 wurde das erste Möbelhaus in Poysdorf eröffnet, Leopold Gloss hatte damals mit 22 Jahren die Tischlerei übernommen und bis zu seinem Tod geführt. 1953 übernahm dann Robert Gloss, der spätere Poydorfer Bürgermeister, den Betrieb, errichtete ein modernes Tischlereigebäude in der Laaerstraße 100. „Ein Schwerpunkt war die Produktion von Kirchenbänken in über 60 Kirchen in Niederösterreich und Wien“, erzählt Josef Gloss. In den 1970er-Jahren wurden die beiden Söhne Josef und Robert in das Unternehmen integriert, 1987 expandierte die Firma Gloss und übernahm das Mistelbacher Möbelgeschäft Keitel, das in der Region einen ausgezeichneten Ruf hatte.

Die Söhne teilten das Unternehmen auf: Robert blieb in Poysdorf, Josef schuf die Firma Keitel-Gloss mit Verkauf, Planung und Ausstellung in Mistelbach und Tischlerei in Poysdorf, 1998 kaufe Josef Gloss das ehemalige „Seiter Haus“ in der Mistelbacher Bahnstraße. Seit 2013 ist die Jugend am Ruder, Martin Gloss übernahm mit 21 Jahren den Betrieb und schuf die heutige Keitel-Gloss GmbH: „Die wirtschaftliche Lage für Familien-Fachunternehmen ist wegen des massiven Werbedrucks der Großflächen nicht einfach“, weiß der Chef.

Bei den Planungs- und Maßeinrichtungen stoßen die großen Möbelhäuser aber an ihre Grenzen. Innovation setzt Martin Gloss mit seinen Baumstammtischen, die im ganzen deutschsprachigen Raum gefragte Möbel sind.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ