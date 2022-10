Edle Pelzmode in Handarbeit

Begonnen hat alles mit Otmar Buhumil Sladky, der damals als ältestes von 15 Kindern von Böhmen nach Wien kam und das Kürschnerhandwerk erlernte. 1903 gründete er seine eigene Firma noch in einem Mietgeschäft in Perchtoldsdorf in der Wiener Gasse 27.

Bereits neun Jahre später erwarb er dann das Haus in der Wiener Gasse 37 und legte damit den Grundstein für den Standort des Familienbetriebes „Pelzmode Sladky“ bis heute. Auf Otmar Buhumil folgte Otto, später Otmar sen. Er war es auch, der den jetzigen Geschäftsführer Philipp (die fünfte Generation) „schon als Kind inspiriert und mir später viel beigebracht hat.“

Philipps Vater Otmar jun. übernahm 1989 die Firma, erneuerte das Geschäftslokal in der Wiener Gasse 37 und heimste zahlreiche Goldmedaillen bei internationalen Modellwettbewerben – darunter „Saga-Gold“ oder den „Großen Modepreis von Swakara – ein. „Dadurch ist es gelungen, den Familienbetrieb zu einem international anerkannten Unternehmen zu machen“, merkt Philipp Sladky stolz an.

Inspiriert von den internationalen Trendshows werden exklusive Einzelstücke angefertigt. „Wir sind stets bemüht, mit Perfektion die traditionsreiche Handwerkskunst in modische Kreationen umzusetzen.“ Aber auch das Umarbeiten und Ändern von Pelzen, die aus der Mode gekommen sind, wird heute sehr oft in Anspruch genommen. So werden etwa auch Wohnaccessoires wie Decken, Kissen oder Teppiche aus alten Pelzen gefertigt.

Er selbst musste nie dazu überredet werden, das Familienunternehmen weiterzuführen, betont Philipp Sladky. „Für mich war es einfach immer wieder faszinierend, mit den unterschiedlichen Fellen und Materialien zu arbeiten. Die Kürschnerei ist damit ein sehr abwechslungsreiches und kreatives Kunsthandwerk. Der verantwortungsvolle Umgang mit den nachhaltigen Naturprodukten Pelz und Leder steht dabei immer an erster Stelle.“

