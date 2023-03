EOS – Einfach Ordentlich Sauber

1957 gründete Karl Hugo Horn, ein gelernter Chemiker, die Textilreinigung-Wäscherei EOS und legte damit den Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen, das bis heute Maßstäbe bei der Textilreinigung setzt. 1977 übernahm Tochter Monika Horn den Betrieb und führte diesen über drei Jahrzehnte. Seit 2012 steht Philip Horn an der Spitze des Familienbetriebes. Nach Abschluss der Textilfachschule Spengergasse der WU Wien sowie der Meisterprüfung vertraut er nach wie vor „auf neueste Technologie und hoch qualifizierte Mitarbeiter, die zum Erfolg der Firma EOS tatkräftig beitragen. Mit den Filialen und einem flexiblen Abhol- und Zustellservice sind wir um größtmögliche Erreichbarkeit bemüht“. Das Angebot reicht von Textilreinigung, Wäsche- und Hemdenservice über Vorhang-, Teppich-, Leder- & Pelzreinigung bis hin zur Leihwäsche.

Monika Horn führte das Familienunternehmen in zweiter Generation (und ist nach wie vor in den Filialen anzutreffen). Foto: NOEN

„Das Wissen und die Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter – jährlich bilden wir zudem Lehrlinge selbst aus – und die modernsten Maschinengenerationen helfen uns, die schonendste Reinigung für Textilien, Mensch und Umwelt zu garantieren“, betont Philip Horn, der nach wie vor höchstpersönlich in den Filialen anzutreffen ist. So wie auch Mama Monika. Er sei mit Leib und Seele tätig, betont Horn, „der Aufgabenbereich ist vielfältig, jeden Tag warten neue Herausforderungen“. Das Geschäft laufe gut, man nähere sich wieder dem Vor-Corona-Niveau. „Wir haben aktuell 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ An eine Expansion denkt der 45-Jährige aber nicht: „Alles, was größer ist, geht zulasten der Qualität.“

Philip Horn ist seit 2012 Chef des Betriebes. Foto: Foto putzerei-eos.at

Mit der Energiekostenexplosion kommt das Familienunternehmen noch gut zurecht: „Es ist fordernd, aber nicht existenzbedrohend. Klar ist, dass wir nicht ohne Strom bügeln und ohne Wasser waschen können.“ Die Mehrkosten eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben, sei „nicht denkbar“, merkt Horn an.

