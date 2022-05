Frauen sind tonangebend

Das Weingut Pferschy-Seper in Mödling besteht seit 1718. „Was bleibt, ist der Wein und nicht der Name“, schmunzelt Birgit Pferschy-Seper, wenn sie über die Geschichte ihrer Winzerfamilie erzählt. Die Vorfahren der Familie Buchgraber stammen aus Tirol und Bayern und haben sich nach der Zweiten Türkenbelagerung in Mödling angesiedelt. Die ersten Aufzeichnungen in der Chronik stammen aus dem Jahr 1718, damals wurden die Buchgraber noch „Purgkraber“ geschrieben.

Josephine Buchgraber hat nach dem Ersten Weltkrieg den Betrieb übernommen. Sie war Bezirksbäuerin und gleichzeitig die erste Winzerin in der Familie. Seit damals wird das Weingut erfolgreich von Frauenhand geführt. Ihre Schwiegertochter, Maria Buchgraber, war eine echte Weinbau-Pionierin in der Thermenregion. Sie hat eine der ersten hydraulischen Pressen angeschafft. In einer Zeit, als die Technik in den Weinbaubetrieben Einzug hielt, war sie eine der ersten, die in die Zukunft investierte.

Maria Buchgraber, die Großmutter von Birgit Pferschy-Seper, hat auch das Haus in der Friedrich- Schiller-Straße in Mödling gekauft und ihre Weine gekeltert.

Tochter Margarete Pferschy (geb. Buchgraber) war eine Bio-Winzerin der ersten Stunde. Gemeinsam mit ihrer Tochter Birgit setzt sie von Beginn an auf die biologische Bewirtschaftung der Weingärten. Das Weingut zählt zu den Pionieren in der Thermenregion und ist seit 2001 bio-zertifiziert, wie Birgit Pferschy-Seper betont. „Für mich ist es der schönste Beruf der Welt“, schwärmt die Winzerin und Mutter von drei Töchtern. Anna hat das Studium „International Wine Business“ absolviert und schließt in Kürze die Ausbildung zur Wein- und Kellermeisterin ab. Magdalena studiert in Deutschland Weinbau, Katharina steht in den Niederlanden kurz vor dem Masterabschluss „Umweltrecht und -politik“.

Etwa 2.600 Hektar Weingärten werden in der Thermenregion bewirtschaftet.

