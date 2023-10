Grenzenlose Leidenschaft

Johanna Thomas wusste früh, dass sie ein Unternehmen gründen wollte. Mit dieser fixen Idee und überzeugt von ihrem Vorhaben, etwas zu erreichen, fand sie erste Inspirationen für Lampen in den USA. „Die Amerikaner hatten Produkte, die mir zwar nicht gefielen, aber ich wusste, dass ich nahe an meinen Vorstellungen dran war“, erinnert sich Thomas. Expertenmeinung holte sie sich von einem Gastronomen, der in den Produkten ebenfalls Potenzial sah, allerdings das „europäische Design“ vermisste.

Die Grundidee war gefunden, es folgten drei intensive Jahre. „Mein Haus war voller Öle und Kerzen und es hat wie in einer Kirche gerochen. Ich war nur am Testen und Entwickeln. Schließlich meldete ich meine Idee zum Patent an.“

Gemeinsam mit einem Korbflechter und Kunstschmied ließ Johanna Thomas ihre ersten nachfüllbaren Öllampen anfertigen, ehe sie wusste, dass sie ein Produkt hatte, mit dem sie auf den Markt gehen konnte und 1988 „Candol“ gründete.

Mittlerweile ist auch ihr Enkelsohn Lukas Thomas mit einer ebenso großen Leidenschaft im Unternehmen tätig, er leitet das Familienunternehmen seit Kurzem.

Die Lampen sind geblieben, das Sortiment wurde aber stark ausgeweitet. Von Tischwäsche aus Stoff, Brotkörben, Speisenkarten bis zu Servietten und Chefkoch-Schürzen: „Wir sind für Gastronomen tätig, wir exportieren unsere Produkte in 50 Länder“, sagt er. Das 16-köpfige Team liegt ihm „sehr am Herzen. Jeder kann seine Meinung sagen und wird respektiert. Wir wollen, dass sich Mitarbeiter bei uns entfalten und weiterentwickeln können.“ Onlineshop gibt es bewusst keinen, da die Beratung durch die fachkundigen Mitarbeiter das bestmögliche Service garantieren soll.

Lukas Thomas' Ziele sind, dass das Team bestehen bleibt und das Unternehmen wächst. „Wir bekommen auch manchmal Fotos von unseren Tischleuchten, wenn sie etwa auf den Malediven stehen“, sagt er. Ein Umstand, der den Unternehmer stolz macht.

Daten & Fakten

Candol Produktions- und Handelsgmbh

Adresse: Kalterer Gasse 8, 2340 Mödling

Telefon: 02236/226250

Web: candol.com

Mit einer Exportquote von rund 80 Prozent, einem Team von 16 Personen, betreut Candol weltweit über 12.000 Unternehmen, vorrangig in der Gastronomie und Hotellerie.

2002: Spatenstich für den Umbau der Unternehmenszentrale in Mödling. Foto: Candol

Statement

