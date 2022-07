Krawany bürgt für Qualität

Die Geschichte der Firma KRAWANY begann vor fast 360 Jahren per kaiserlichem Erlass auf dem Kornmarkt in Mödling, dem heutigen Freiheitsplatz Nummer 4, als Georgen Khornreuter die Genehmigung zum Betrieb eines kleinen Eisenhandels erteilt wurde. Dem Handel mit Sensen, Hauen, Sicheln, Krampen, Wein- und Strohmessern stand nun nichts mehr im Wege.

Der Beginn der Biedermeierzeit läutete eine neue Ära ein. Die kleine Eisenhandlung war nun im Besitz von Khornreuters Nachfahren. 1842 übernahm Franz Krawany das Geschäft von seinen Verwandten und übergab es nach 34 Jahren an seinen Sohn. Kurz nachdem Mödling 1875 zur Stadt erhoben worden war, war Johann Krawany neuer Geschäftseigentümer. Seinen Namen trägt der Betrieb bis heute.

Das Familienunternehmen hat alle schwierigen Zeiten überstanden und ist ständig gewachsen. Auch in Wr. Neudorf, Deutschkreutz und Neusiedl am See wurden Filialen gegründet. 1976 übergab Herta Eichinger, Tochter von Franz Krawany, die Firma an Sohn Georg. Dessen Tochter Margareta und ihr Ehemann Marc Wilmink setzen als Geschäftsleiter seit 2003 die KRAWANY-Tradition fort: Mit über 80.000 Artikeln besticht KRAWANY mit einem sehr breiten Produktsortiment.

Das Unternehmen positioniert sich ganz klar als Spezialist in den einzelnen Geschäftsbereichen Baustoffe & Bedachung, Heimwerken & Garten, Ofenkollektion, Haushalt & Stil, Hobby & Spiel und Feingrün. „Wir sind stets bemüht, die neuesten Trends aufzuspüren und werten dadurch das Produktsortiment mit Lifestyle-Produkten auf. So gibt es immer wieder Neues zu entdecken“, betonen Margareta und Marc Wilmink. „Auch mit der Eröffnung von Feingrün, unserem Vorstadt-Dschungel, wollen wir die Trends der Zeit nach Mödling bringen.“

