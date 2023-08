Mit Magie & Charme

decoARTion in Mödling wurde von Renate M. Kowatsch über 20 Jahre geführt und ist zu einem Fixpunkt in der Stadt geworden. Als sie sich zur Ruhe setzte, suchte sie über die Wirtschaftskammer-Nachfolgebörse den zukünftigen Chef. „Ich habe es dort gesehen und mein Feuer war entfacht“, erinnert sich Lukas Zieger. „Frau Kowatsch hat sich dann für mich entschieden und ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte schon sehr früh erste Berührungspunkte im Handel, da mein Vater selbst Unternehmer war und Blumengeschäfte hatte“, sagt Zieger.

Das Sortiment am decoARTion-Standort in der Kaiserin-Elisabeth-Straße ist zum Großteil gleich geblieben, dennoch hat der Jungunternehmer einiges verändert und die Übersicht verbessert. Die Produktauswahl ist vielfältig, von Küchenutensilien bis hin zu edlen oder ausgefallenen Dekoartikeln gibt es vieles zu entdecken. „Wir bieten auch Duftöle, Textilien und Kulinarik-Produkte wie Essig und Öl an. Diese sind ohne Zusatzstoffe. Unsere hochwertigen Kerzen sind ebenfalls auf biologischer Basis“, erzählt der gelernte Ergotherapeut. Auch Geschenkartikel sind Teil des großen Sortiments.

Aktuell beraten Lukas Zieger und zwei Mitarbeiterinnen die Kundinnen und Kunden. „Wir setzten stark auf persönliche Beratung. Alles wird von uns liebevoll verpackt, jeder Kunde steht an erster Stelle“, sagt Ziegler. Eine bestimmte Kundengruppe gebe es nicht, alles sei bunt gemischt, was auf die Produktvielfalt zurückzuführen sei. „Vom Gymnasiasten bis zu Pensionisten können alle etwas finden“, ist Zieger überzeugt. Sein Ziel ist es, das Sortiment auszuweiten, um noch mehr Kunden gewinnen zu können. „Ich will das Geschäft mit Magie und Charme weiterführen, da es ein wichtiger Teil für Mödling ist“, sagt der Unternehmer stolz.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Im Vorjahr überreichte Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller Renate Kowatsch anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums eine Dankesurkunde. Foto: decoARTion

Daten & Fakten

decoARTionKaiserin-Elisabeth-Straße 26Mödling

Öffnungszeiten:Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 UhrSamstag 10 bis 13 Uhr.

02236/48594office@decoartion.atdecoartion.at

Information

Martin Fürndraht, WKNÖ, Bezirksstellenobmann Mödling

Foto: Wagner Tanja

Erfolgreiche Betriebsübergaben sind für die Wirtschaft immer ein Gewinn. Die WKNÖ-Bezirksstelle steht auch hier mit Rat und Tat zur Seite.