Qualität seit 60 Jahren

1963 wurde die Firma „Bautenschutz Melcher“ von Walter Melcher in Klein-Pöchlarn (Bezirk Melk) – Wohnort des damaligen Chefs – gegründet. Nach dessen Tod übernahm seine Gattin Ursula Melcher das Unternehmen, ehe ihr Neffe Alexander Neidhart zum neuen Geschäftsführer wurde.

2007 entschied er, den Firmensitz in die Feldstraße nach Brunn am Gebirge zu verlegen. Nach 13 Jahren wurde der Standort noch ein letztes Mal verlegt. „Im Jahr 2020 haben wir ein neues Betriebsgebäude in der Kalterer Gasse in Mödling errichtet“, berichtet dessen Gattin Christine Neidhart stolz.

Beschäftigte sich das Unternehmen 1963 hauptsächlich mit Mauertrockenlegungen, so hat sich der Arbeitsbereich massiv ausgeweitet. „Steinteppiche und Bodenbeschichtungen sind jetzt unser Hauptgeschäft“, sagt Christine Neidhart. Die Produktpalette ist groß. Bodenbeschichtungen werden für Industrie sowie für Privatpersonen angeboten. Steinteppiche werden in den unterschiedlichsten Farben und Techniken ausgeführt, auch Logos und verschiedene Designs stehen für die Firma an der Tagesordnung.

Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit etwa 15 Mitarbeiter, darunter auch Sohn Nikolas. „Auf gutes Arbeitsklima legen wir großen Wert. Hohe Qualität und geschulte Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Unsere Mitarbeiter sind quer durch die Bank schon sehr lange bei uns“, betont Christine Neidhart. Aktuell spüre auch das Unternehmen die Teuerungen. „Wir merken schon, dass speziell in der Bauwirtschaft die Aufträge zurückgehen. Auch im privaten Bereich merkt man, dass die Menschen sparsamer geworden sind und keine Anschaffungen machen, die nicht unbedingt sein müssen.“

Dennoch bleibe das Ziel unverändert: „Weiterhin am Markt gut vertreten zu sein und gute Arbeit abzuliefern“, blickt Christine Neidhart positiv in die Zukunft.

Im Jänner 2020 erfolgte der Spatenstich für das neue Betriebsgebäude in der Kalterer Gasse in Mödling mit Stadtrat Gert Zaunbauer (l.) und Geschäftsführer Alexander Neidhart. Foto: Stadtgemeinde Mödling

