Steuerberater mit Werten

Seit Oktober 2019 führen die Familien Büyüktepe und Balik die Fidas NÖ-Süd Steuerberatung GmbH.

Geschäftsführerin Ümmü Büyüktepe ist schon lange im Unternehmen tätig. „Mit 23 Jahren bin ich Unternehmerin geworden, habe 2001 meine Kanzlei gegründet“, erzählt sie. Fidas NÖ-Süd Steuerberatung GmbH ist Teil der Fidas Steuerberatergruppe mit 15 Standorten in Österreich. Die Geschäftsführer Büyüktepe und Balik fühlen sich der Nachhaltigkeit verpflichtet und nicht der Gewinnmaximierung. Dies verleihe Mitarbeitern, Klienten und Kunden entsprechende Sicherheit.

Hier steht der Mensch im Mittelpunkt

Die Kanzlei bietet unter anderem Lohnverrechnung, Buchhaltung, Bilanzierung, Steuersparberatung (Recht des Klienten, Steuern zu sparen) sowie Unternehmens- und Steuersparplanung an. Den besonderen Wert, der auf Menschen gelegt wird, erkennt man auch in Krisen. Büyüktepe hat im Februar 2023 zusammen mit einem örtlichen Lebensmittelhändler einen Transport in das Erdbebengebiet in der Türkei organisiert und ist auch selbst mit in die Krisenregion gereist. Fidas NÖ-Süd Steuerberatung GmbH hat die Kosten dafür übernommen. Alle Lücken im Lieferwagen wurden gefüllt mit Lebensmitteln, Decken, Jacken und Hygieneartikeln.

Die zweifache Mutter Ümmü Büyüktepe, unter anderem auch seit 2017 Gemeinderätin in Maria Enzersdorf sowie WKNÖ-Funktionärin in Mödling, ist besonders stolz darauf, „die Führungsaufgabe im Unternehmen, meine Familie und meine eigenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen und am Puls der Zeit zu bleiben.“

Ziele des Unternehmens für die Zukunft sind, Arbeitsplätze zu sichern, laufend eine flexible Geschäftsmodellanpassung auf Grundlage von Megatrendveränderungen (Digitalisierung, Nachhaltigkeit ...) durchzuführen und die Klientenzufriedenheit zu gewährleisten.

Ümmü Büyüktepe bei der Verleihung des Unternehmerinnen Awards 2019. Foto: Wirtschaftskammer

Daten & Fakten

Fidas NÖ-Süd

Steuerberatung GmbH

Wienerstraße 129/1/4

2345 Brunn am Gebirge

Telefon: 02236/8929 42

E-Mail: office@fidas-noe.at

Aufgabengebiete: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung.

Statement

Martin Fürndraht, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Mödling Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.