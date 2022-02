„Weinbeißer“ bleibt Tradition

Eine im Geschäftslokal in der Mödlinger Herzoggasse ausgestellte Erwerbsurkunde ist der Beleg dafür: 1807 übernahmen Vinzent und Anna Rachenzentner die damals bestehende Lebzelterei im Herzoghof, wo der Betrieb heute noch angesiedelt ist.

1988 trat Helene Rachenzentner in den Ruhestand, danach hielt ihr Sohn Herbert mit all seinem Wissen den Betrieb nebenberuflich – vor allem in der Weihnachtszeit – am Leben.

Seit 2011 wird wieder durchgehend gebacken: Philipp Waldhans (37) hat 2011 den Traditionsbetrieb von seinem Großcousin übernommen. Den Schritt hat er „nie bereut. Wir haben uns ständig weiterentwickelt“, berichtet Waldhans, der aktuell zwei Mitarbeiter beschäftigt. Nach wie vor seien in der Lebkuchen-Produktion zwei Dinge wichtig: „Geduld und Leidenschaft.“

Die vergangenen zwei Jahre seien „nicht leicht gewesen. Der Entfall der vielen Feste und die geschlossenen Heurigen-Lokale haben natürlich zu einem Verdienstentgang geführt.

Aber wir haben nicht gejammert, denn wir durften als Lebensmittelerzeuger offen halten und unseren Kundinnen und Kunden den einen oder anderen Lebkuchen-Lichtblick bereiten. Ich denke, der Betrieb hat in den über 200 Jahren noch schlimmere Sachen erlebt und überstanden“. Es habe sich in diesen Zeiten aber auch gezeigt, dass die Kundinnen und Kunden verstärkt auf Regionalität setzen, bedankte sich Waldhans für die Treue.

Wie überhaupt auch die Lebkuchen-Fans generationsübergreifend ins Lokal strömen: „Es ist auch für mich sehr schön zu sehen, dass ich einem Kind ein Lebkuchenbusserl geschenkt habe und der junge Mann jetzt ein Valentinsherz für seine Freundin kauft.“ Die älteste Spezialität des Hauses, der sogenannte „Afrikaner“, mit kandierten Früchten in feinster Kuvertüre handgetunkt, erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. So wie der „Weinbeißer“, der Klassiker beim Heurigenbesuch.

Waldhans sieht optimistisch in die Zukunft und hat einige Projekte in der Pipeline.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ