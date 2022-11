Wo Uhren ihren Meister finden

Amri Uhrmachermeister & Juwelier – seit 90 Jahren besteht der Mödlinger Familienbetrieb. Unter der Leitung von Erich Amri arbeitet heute die vierte Generation im ziegelroten Haus in der Hauptstraße 67.

1932 gründete Franz Fessel das Familienunternehmen Amri Uhren und Schmuck GmbH. 20 Jahre später übersiedelte die Uhrenwerkstätte an den heutigen Standort. Otto Amri, sein Schwiegersohn, übernahm im Jahr 1970 das Unternehmen und gab dem Betrieb den Namen, der bis heute besteht. Gemeinsam mit seiner Frau Marianne führte Otto das Unternehmen mit viel Hingabe, bis 1990 Sohn Erich übernahm. Bis heute ist er Inhaber und Geschäftsführer.

Erich Amri verbrachte seine Lehrzeit in der Uhren-Lehrwerkstätte in Wien und absolvierte 1981 die Meisterprüfung als Uhrmacher. Außerdem besuchte er erfolgreich Lehrgänge in den Sachgebieten Diamantgraduierung sowie Echtheits- und Wertbestimmungen in Königstein (Deutschland), er ist seither Diamantfachmann.

Mit viel Sorgfalt werden bei Amri Uhren und Schmuck aufgearbeitet und repariert. „Wir versuchen alle Probleme, die es bei Uhren, Zeitmessern und beweglichen Teilen gibt, zu lösen. Zu 99 Prozent finden wir diese Lösung“, berichtet Erich Amri stolz. Durch den Besuch zahlreicher Schulungen und Kurse erreichte das Unternehmen Zertifizierungen von Omega, Union Glashütte, Rado, Longines, Tissot und Certina. Amris Erfolgsgeheimnis: „Wir geben die Dinge nicht außer Haus weiter. Wir machen alles bei uns.“

Mittlerweile ist auch die vierte Generation fester Bestandteil des Geschäfts. Sohn Andreas ist seit 2004 im Betrieb tätig, 2016 absolvierte er die Prüfung zum Uhrmachermeister. Auch Tochter Viktoria arbeitet seit 2008 mit.

Für Erich Amri macht erst die Familie den Betrieb zu dem, was er ist: „Wenn wir bei einem Problem hängen, dann lassen wir zu Tagesende nicht das Werkzeug fallen und gehen nach Hause. Wir setzen uns zusammen und diskutieren verschiedene Problemlösungen durch. Das geht

nur in einem Familienunternehmen.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ