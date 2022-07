Beratung zählt im Modehaus

Im Jahr 1926 erwarben die Brüder Adolf und Josef Frank in Neulengbach ein Handelshaus, das seit dem Jahr 1748 existierte. 1967 übernahm Josef Frank die Firma, die er seit 1971 mit seiner Gattin Christine führt. Nach zwei Geschäftsumbauten in den Jahren 1975 und 1992 wurde fünf Jahre später am Rathausplatz ein weiteres Geschäft – eine Palmers-Filiale – eröffnet. 2004 übernahmen Karin und Günther Frank in dritter Generation die Firma.

Das elfköpfige Team der zwei Geschäfte ist in Sachen Mode gut geschult und steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Die Unternehmer freuen sich nicht nur über ihr Stammpersonal, sondern auch über viele treue Stammkunden. Daran hat auch die entbehrungsreiche Zeit der Pandemie nichts geändert. „Die letzten zwei Jahre waren aufreibend, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, berichtet Günther Frank. „Wir haben viel über Türverkauf und Facebook-Posts verkauft. Nach der Öffnung waren die Stammkunden sofort wieder da. Dafür sind wir sehr dankbar“, ergänzt Karin Frank. Beide betonen, dass sich der Kontakt zu den Kunden sogar intensiviert hat.

Günther, Karin und Josef Frank sind stolz auf ihre Mitarbeiter und dankbar für treue Kunden. Foto: Stoiser

„Die Kunden waren auch sehr dankbar. Nach der Öffnung haben viele Leute auf den Besuch von überfüllten Einkaufszentren verzichtet und sind lieber in die Geschäfte im Ort gekommen. Sie haben sich hier einfach sicherer gefühlt“, ist Karin Frank erfreut. Lehrlinge werden derzeit keine ausgebildet, weil die Nachfrage nicht da ist. „Das war vor zehn oder fünfzehn Jahren noch ganz anders. Da wurde schon mindestens ein halbes Jahr vorher um Lehrstellen angefragt“, weiß Karin Frank. Wenn sich ein geschickter Jugendlicher meldet, würde dieser sofort aufgenommen werden.

Im Modehaus Frank wird auf 400 Quadratmetern auf mehreren Etagen Mode für Damen und Herren präsentiert. Die Kunden finden viele bekannte Marken. Besonderes Augenmerk wird auf Qualität und gutes Preis/Leistungsverhältnis gerichtet. Die große Markenvielfalt, das breite Sortiment, tolle Serviceleistungen und die freundlichen Mitarbeiter machen den Einkauf zum persönlichen Erlebnis.

