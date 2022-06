Der Greißler gehört zum Zentrum

In den 30er Jahren machte sich Theresa Madler mit einem Lebensmittelgeschäft in Neulengbach selbstständig. Mittlerweile wird die Stadtgreißlerei in dritter Generation am vierten Standort von Georg Brutschy betrieben. Seit 1970 befindet sich das Lebensmittelgeschäft auf dem jetzigen Platz, dem Rathausplatz.

Kommt man ins Geschäft, fühlt man sich gleich wie zu Hause. Wer die Freundlichkeit schätzt und gerne plaudert, ist in der Stadtgreißlerei bestens aufgehoben. Sowohl die Seniorchefin an der Kassa, der Chef selbst oder eine der drei Mitarbeiterinnen – sie haben immer Zeit für ein Plauscherl mit den Kunden. „Das ist eines der Highlights an diesem Beruf. Man kommt laufend mit netten Menschen in Kontakt und das macht unseren Beruf zu einem sehr speziellen“, sagt Georg Brutschy, der das Geschäft 1996 von seiner Mutter übernommen hat.

Vor der Kassa: So kennt man Maria Brutschy seit über sechs Jahrzehnten. Foto: NOEN

Für die 85-jährige Seniorchefin, die nach wie vor fast täglich im Geschäft ist, war es nicht immer leicht. Nachdem sie ihren Mann Gerhard sehr früh verloren hatte, führte sie das Geschäft und nebenbei den Haushalt mit drei noch nicht arbeitenden Kindern einige Zeit ganz alleine. „Das hat sie ganz toll hinbekommen“, ist Georg Brutschy, der dann bald in den Betrieb einstieg, stolz auf seine Mutter.

Die Stadtgreißlerei war immer ein kleiner Nahversorger. „Ich versuche persönlich die Wünsche der Kunden zu erfüllen und versorge auch jene, die nicht mobil sind“, erzählt der Kaufmann. Obwohl das Geschäft nicht sehr groß ist, ist ein gutes Vollsortiment vorhanden, damit die Kunden voll und ganz versorgt werden können. „In der Breite und der Tiefe bekommt man bei uns alles. Die Waren werden auch von mir persönlich zu den Kunden nach Hause geliefert“, so Brutschy.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, versucht man Schwerpunkte zu setzen, speziell in der Feinkost ist man bemüht, sich abseits der Stangenware der Supermärkte zu bewegen. „Das gelingt bis zu einem gewissen Teil und so arbeiten wir dahin – backen frisch, bieten Lieferservice, Brötchen und Plattenservice.“

Brutschy würde auch gerne Lehrlinge ausbilden, aber das Interesse ist sehr gering. „Vielleicht finden sich ja doch junge Menschen, die davon träumen, einmal Kaufmann zu werden.“

