1947 übernahm Karl Köcher senior die Fleischerei im Hause Pacholik in der Wienerstraße 32 in Neulengbach. 1965 erwarb er das ehemalige Gasthaus Schmatz. Ab diesem Zeitpunkt wurden Fleischerei und Gasthaus parallel betrieben. Zwölf Jahre später übernahm Sohn Karl den Betrieb. Unter ihm wurde der Betrieb vergrößert und erweitert. Seit 2004 führt Karl junior in dritter Generation den Betrieb. In all den Jahren konnten 24 Lehrlinge im Fleischhauergewerbe ausgebildet werden.

Das Gasthaus Köcher ist bekannt für seine exzellente Hausmannskost. Stammgäste wissen, dass es jeden Donnerstagvormittag die frische „Kesseldürre“ gibt. Tägliche Mittagsmenüs runden die reichhaltige Speisekarte ab. Beliebt sind auch die Themenbuffets, wie Leberkäsessen, Stelzenessen oder das traditionelle Sauschädelessen. Auch der Partyservice lässt keine Wünsche offen. Durch die Symbiose mit der Fleischbank ergeben sich für die Unternehmer viele Vorteile.

Auch die Fleischerei ist ein Vorzeigebetrieb. Die Tiere werden einzeln direkt von Bauern aus der Region abgeholt und kommen auf kürzestem Weg zur Schlachtbrücke. Neben dem bewährten Angebot an Fleisch- und Wurstwaren werden im Fleischereigeschäft auch Halbfertiggerichte aus eigener Erzeugung wie Berner Würstel, Fleischknödel, Leberknödel, Schweinsbraten, Gulasch, Beuschel, Semmelknödel und Salate angeboten. Auch ein Selbstbedienungsautomat wurde installiert.

Besonders in der Grillzeit ist es für Kurzentschlossene angenehm, rund um die Uhr Fleisch und Wurst kaufen zu können. Noch etwas zeichnet den Familienbetrieb aus – es wird noch ins Gai gefahren. Einmal pro Woche ist „Birni“ Franz Birnstingl in den Dörfern und entlegenen Höfen mit einem umfangreichen Sortiment unterwegs. „Die Leute warten schon darauf. Viele bestellen im Voraus“, erzählt Erika Köcher. Beliefert werden auch zahlreiche Gastwirte und Geschäfte außerhalb Neulengbachs. In den vergangenen zwei Jahren hat das Traditionsunternehmen ebenso gelitten wie viele andere Betriebe. „Aber wir dürfen nicht jammern“, so Erika Köcher.

