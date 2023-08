Für Seminare und Feste

In dritter Generation wird der Lengbachhof in Altlengbach geführt.

Johann und Elfriede Böswarth haben vor knapp 60 Jahren das damalige Dorfwirtshaus gekauft und zu einem Landgasthof mit Fremdenzimmern ausgebaut. Im Alter von 20 Jahren stieg Hans Böswarth 1984 in das Unternehmen ein. „Ich habe mit meiner Mutter, meiner Schwester und mit meiner Frau das Unternehmen weiterentwickelt und zu einem Seminarhotel erweitert“, erzählt Hans Böswarth. Er führt jetzt seit dem Jahr 2021 gemeinsam mit seinem Sohn den Vorzeigebetrieb in Altlengbach. Patrick Böswarth hat die Hotelfachschule in Kleßheim erfolgreich absolviert und einige Saisonen in namhaften Betrieben in Österreich gearbeitet. Im Lengbachhof ist er operativer Geschäftsführer. Sein Vater ist zuständig für Gebäude und Instandhaltung.

Der Lengbachhof hat sich als führendes Seminarhotel mitten im Wienerwald einen Namen gemacht. Seminarräume in verschiedenen Größen stehen zur Verfügung – vom hochmodernen Gartenpavillon

bis zum klassischen Schulungsraum. Aber nicht nur Firmenseminare, Tagungen und Klausuren werden im Lengbachhof abgehalten. Auch für Hochzeiten, Bälle und sonstige Veranstaltungen bietet das Haus mit Hotel und Restaurant das passende Ambiente.

Über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Lengbachhof tätig. „Viele unserer Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten bei uns beschäftigt“, ist Johann Böswarth stolz.

Die Familie Böswarth hat den Betrieb immer wieder erweitert und modernisiert. Gerade wurden 24 Zimmer generalsaniert. Besonders stolz ist man auf eine große Investition im Jahr 2020: Da wurde der Außenbereich „Campus“ mit dem Glaspavillon geschaffen, der den Gästen neue Möglichkeiten für Seminare und Events bietet. „Unser Betrieb ist aufgrund von ständigen Investitionen sehr gut für die Zukunft aufgestellt“, blickt Hans Böswarth optimistisch in die Zukunft.

Aus dem früheren Landgasthaus wurde ein modernes Seminarhotel. Foto: Lengbachhof, nlb

