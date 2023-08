„Sauguat, des Gsöchte“, hört man von den Kunden der Fleischerei Girsch in Stössing. Und nicht nur das Geselchte ist gut, auch Rind- und Schweinefleisch, Wurstwaren, das breite Steak-Sortiment und die saisonalen Schmankerl werden in den höchsten Tönen gelobt. „Gutes braucht Zeit“, sagt der Fleischermeister Stefan Girsch, der den Betrieb seit 2007 führt. Die Fleischerei Girsch ist eine kleine, aber feine Fleischhauerei, wobei der Schwerpunkt beim Räuchern und Selchen liegt. Das Haus, das mitten in Stössing steht, ist seit 1752 eine Fleischerei. Mit Stolz und Leidenschaft wird der Familienbetrieb schon über mehrere Generationen geführt.

„Das Können wurde immer weitergegeben“, erzählt Stefan Girsch, der nach der Schule die HTL für Lebensmitteltechnologie besuchte. Ihm zur Seite steht Gattin Manuela, die vor allem im Geschäft mithilft. Er selbst gibt sein Wissen bereits an Sohn Maximilian weiter, der mit Begeisterung im Familienbetrieb seine Lehre absolviert. Auch Vater Karl hilft noch ab und zu im Betrieb. „Wir sind energieautark, das Holz für die Selchkammern kommt aus dem eigenen Wald und den Strom erzeugt unsere Photovoltaikanlage“, ist der Fleischermeister stolz.

Das Fleisch kommt von Landwirten aus dem nahen Umfeld. Auch alle Zutaten werden regional eingekauft. Die erste Wochenhälfte wird produziert. Das fängt bei der Fleischzerlegung an und hört beim Wursten auf, dazwischen wird rund um die Uhr die Selchkammer befüllt und das Feuer geschürt. Von Donnerstag bis Samstag wird verkauft.

„Wir sind stets bemüht, unseren Kunden hochwertige Endprodukte anbieten zu können“, so Girsch. Es werden keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen oder allergene Stoffe verwendet. Das Sortiment ist laktosefrei und glutenfrei. „Alle Arbeitsschritte erfolgen per Handarbeit, so wie zu Urgroßvaters Zeiten. „Ein Stück Geselchtes wandert bis zu zehn Mal durch unsere Hände bevor es für den Verkauf ins Geschäft kommt“, erzählt der Chef.

Foto: Stoiser

Daten & Fakten

Fleischhauerei Girsch

Donnerstag und Freitag: 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr

Stössing 12, 3073 Stössing

02744/5358, 0664/3338822

info@fleischer-girsch.at

www.fleischer-girsch.at

Foto: Philipp Monihart

