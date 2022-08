Inflationsstopp im Gasthof Pree

„Bei uns kommt so viel wie möglich aus regionaler Erzeugung auf den Tisch. Wir bieten Mittagsmenüs, Genuss-für-2-Menüs und vieles mehr“, sagt der Asperhofener Gastwirt Gerhard Pree. Der Familienbetrieb in (fast) fünfter Generation hat viel zu bieten, dafür sorgen allen voran der Wirt und Küchenchef Gerhard Pree und seine Nichte und Serviceleiterin Stefanie Wallner. Unterstützt werden sie vom Rest der Familie und einem gut eingespielten Team.

1904 kaufte die Familie Speiser den Gasthof im Ortszentrum von Asperhofen. 100 Jahre später übernahm Urenkel Gerhard Pree das Wirtshaus in vierter Generation von seinen Eltern. „Ich habe den Betrieb schuldenfrei übernommen. Meine Eltern gaben mir die Freiheit, meine eigenen Pläne zu verwirklichen“, ist Gerhard Pree dankbar. Er baute Festsäle dazu und eröffnete das legendäre „Fifty“. Der Gasthof Pree ist in der Region derzeit das einzige Lokal, in dem größere Gesellschaften Platz finden und feiern können. Hochzeiten, Familienfeste oder Bälle sind hier kein Problem. Den Personalnotstand, der vielen Betrieben Sorgen bereitet, ortet Pree in seinem Betrieb nicht. „Man muss die Mitarbeiter auch finanziell wertschätzen.“

Im Familienbetrieb, in dem bis zu 25 Personen tätig sind, wird auch eine Grundversorgung geboten. Essen und zwischendurch ein Kaffee sind eine Selbstverständlichkeit. Pree sieht positiv in die Zukunft. „Die letzten zwei Jahre waren schwierig. Wir haben uns den ständig ändernden Situationen angepasst.“ Gerhard Pree hat bereits vor zehn Jahren begonnen auf erneuerbare Energie umzusteigen.

„Nach zwei emotionalen und wirtschaftlich schwierigen Jahren sind wir aufgrund der steigenden Energiepreise und erhöhter Inflation mit weiteren großen Herausforderungen konfrontiert. Wir werden aber jetzt trotzdem nicht unsere Preise erhöhen oder an Qualität oder Leistung einsparen und hoffen so einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass unsere Gäste bei uns ein paar schöne Stunden verbringen können. Was wir am wenigsten wollen, ist ein leeres Lokal, weil es sich nur mehr wenige leisten können.“

Gastronomie ist für Pree ein hartes, aber schönes Handwerk. Ehrgeiz, Ausdauer, Leidenschaft und Verlässlichkeit sind die Säulen, auf die die Familie Pree aufbaut.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ