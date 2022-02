Schmankerl aus der Region

Der in vierter Generation geführte Gemischtwarenladen in Brand-Laaben versorgt die Kundinnen und Kunden mit Gütern des täglichen Bedarfs. Seit etwa 90 Jahren gibt es das Geschäft in Klamm 85. Seit dem Jahr 2012 führt Sabine Schweiger das kleine Geschäft, das sie von ihrer Tante Susanne Mörth übernommen hat.

Sabine Schweiger setzt auf Innovation, um mit dem Betrieb überleben zu können. Sie baute ihren Gemischtwarenladen in den vergangenen zehn Jahren aus und errichtete auch ein kleines Café, in dem man ab 8.30 Uhr verschiedene Frühstücksangebote serviert bekommt – im Sommer auch auf der Terrasse oder im Café-Gartl.

Zur Angebotspalette in der Greißlerei gehören Lebensmittel, Non-Food-Artikel, Zigaretten, Zeitungen und Zeitschriften, Lose und kleine Geschenkartikel. Die Unternehmerin setzt in ihrem Gemischtwarenladen vor allem auf regionale Produkte. So gibt es etwa auch ein Regal mit Erzeugnissen des Laabner Vereins „Laabensmittel“.

Weiters gibt es saisonale hausgemachte Schmankerl wie Suppen und Knödel. Obst wird im Sommer von einem Bauern aus Tulln bezogen. Auch Blumen von der Gärtnerei Müller in St. Pölten zählen zum Sortiment.

Weiters bietet die Geschäftsfrau ihren Kunden eine „Not- und Brotbox“, die 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche geöffnet ist.

Gut angenommen wird von den Kunden auch der „Eis-Heurige“, freut sich Sabine Schweiger: Im Sommer werden an den Sonntagen Eisbecher kredenzt, die auf der Terrasse oder im Garten genossen werden können. Und im Herbst wird Sturm ausgeschenkt.

Auch Feinkost-Catering bietet die Greißlerei-Betreiberin: Feinkostplatten, Brötchen oder gefüllte Brezen zum Beispiel für Geburtstage oder Feiern werden g‘schmackig hergerichtet. Und schöne Geschenkkörbe werden für diverse Feste und Geburtstage gestaltet.

Weiters beliefert Sabine Schweiger auch Kindergarten, Volksschule und Firmen mit einer Jause.

