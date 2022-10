Ständig weiterentwickelt

Die Firma Gnant ist ein Familienbetrieb im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Im wörtlichen Sinn, weil Geschäftsführer Josef Gnant die Arbeit von Eltern und Großeltern fortführt und ausbaut. Und im übertragenen, weil sich die Mitarbeiter als Teil einer Gemeinschaft verstehen: Sie sind stolz auf gute, ehrliche Arbeit.

„Von diesem Berufs-Ethos profitieren unsere Kunden“, erzählt Josef Gnant. Und weiter: „Weil unsere Mitarbeiter besser ausgebildet und fairer bezahlt werden, arbeiten sie besser und können mehr Erfahrung in jedes Projekt einbringen, da sie dem Betrieb oft über Jahrzehnte erhalten bleiben. Das macht unsere Kunden zu zufriedeneren Kunden.“

1959 gründeten Josef und Leopoldine Gnant die „Gnant Milchtransporte“, 1975 kam der Baustoffhandel hinzu. Mitte der 1980er-Jahre fuhren die Lastkraftwagen der Firma Gnant auch ins Ausland. Der Fernverkehr nahm Fahrt auf.

Zu dieser Zeit entstanden die Sand- und Schottergruben in Trasdorf und das Deichgräberei-Gewerbe wurde angemeldet. 20 Arbeiter, acht Bagger, zwei Raupen und sieben LKW zählten damals zum „Inventar“. Heute sind 160 Mitarbeiter, 80 LKW/Traktoren mit GPS, 80 Baumaschinen, 100 PKW/Kleinmaschinen und 10 mobile Brechanlagen im Einsatz.

Tochter Christine Gnant machte sich 1986 mit einem Ölhandel selbstständig und übernahm die österreichweite Logistik für ELF Schmiermittel (heute: Total). Nachdem noch eine Lagerhalle dazugebaut und die Firma in eine GmbH umgewandelt worden war, traten Josef senior und Leopoldine Gnant den Ruhestand an und übergaben die Firma an die Tochter. Deren ältester Sohn Josef Gnant jun. begann 1999 seine Ausbildung im Betrieb.

Das Unternehmen expandierte weiter. 2007 erfolgte der Spatenstich für die Errichtung eines neuen Firmengeländes mit Lagerhallen in Wimmersdorf. Später wurde in Einsiedl ein Betriebsgelände mit 14.000 m² errichtet. Auf eine große Investitionsoffensive in GPS-Tracking und GPS-Steuerung im Jahr 2016 ist die Firmenleitung besonders stolz. Das Unternehmen hat mittlerweile auch die Sprengmeisterberechtigung.

