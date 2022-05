Typgerechte Beratung zählt

Im Jahr 1953 eröffneten Hans Reiser senior und seine Gattin Erika ihren Friseursalon in der Wienerstraße 37 in Neulengbach. Im selben Jahr wurde ihr Sohn Hans geboren, der in ihre Fußstapfen trat und seine Friseurlehre im elterlichen Betrieb absolvierte. Hans junior blieb im Betrieb der Eltern, heiratete 1973 und wurde im selben Jahr Papa der kleinen Daniela.

Im Jahr 1976 machte er den Meisterbrief als Friseur- und Perückenmacher, übernahm 1989 den Betrieb des Vaters und erwarb das größere Geschäftslokal in der Wiener Straße 32, wohin der Betrieb dann übersiedelte. Tochter Daniela Reiser (heute Schimatschek) absolvierte eine Lehre in einem Wiener Friseursalon, trat dann in den väterlichen Betrieb ein und erlangte 1996 den Meisterbrief.

Im Jahr 2013 feierten das Familienunternehmen und Hans Reiser den 60. Geburtstag. Am 1. Juli 2013 übernahm Daniela Schimatschek den Familienbetrieb und führt diesen mit einem zehnköpfigen Team in dritter Generation.

In den vergangenen 69 Jahren wurden im Familienbetrieb rund 50 Lehrlinge ausgebildet, derzeit sind zwei Lehrlinge im Einsatz. Das hochqualifizierte Styling-Team bietet eine Vielzahl an Friseurleistungen. „In jeder Lebenssituation ist es wichtig, sich mit seiner Frisur rundum wohlzufühlen. Um dies zu gewährleisten, werden unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult. Bei uns werden alle Kunden individuell und typgerecht beraten“, sagt Schimatschek, die auch auf das hauseigene Nagelstudio samt Fußpflege verweist.

Eigentlich wollte Daniela Schimatschek Musicaldarstellerin werden. Als der Papa meinte, sie solle „etwas Ordentliches“ lernen, machte sie die Friseurlehre, um später Maskenbildnerin zu werden. Doch der Friseurberuf gefiel ihr so sehr, dass sie in den väterlichen Betrieb einstieg. „Es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen mit einem neuen Styling glücklich zu machen“, schwärmt die Unternehmerin. Auch die zwischenmenschliche Komponente ist für sie enorm wichtig.

Im kommenden Jahr wird im Friseursalon Reiser das 70-Jahr-Firmenjubiläum gefeiert.

