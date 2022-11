Wirtshauskultur seit drei Generationen

Das Gasthaus „Zur Kaisereiche“ im Zentrum von Innermanzing wird seit 1872 von der Familie Schilling betrieben. Übernommen wurde es seinerzeit vom Urgroßvater der derzeitigen Besitzer, Claudia und Anton Schilling.

Der Urgroßvater kam als Findelkind bei einem alleinstehenden Ehepaar in den Dienst und hat das Gasthaus dann übernommen. Der Großvater führte den Betrieb samt einer Landwirtschaft bis 1957 weiter. Nach der Übernahme durch die Mutter wurde das Wirtshaus bis 1988 weiter ausgebaut.

Seit dem Jahr 1988 leiten Claudia und Anton Schilling das beliebte Gasthaus. Mitte der 1990er Jahre wurde renoviert und ein Wintergarten dazugebaut. Die Kunden kommen von nah und fern, insbesondere aus dem Bezirk St. Pölten und auch aus dem Wiener Raum. „Wir setzen in unserer Firmenphilosophie auf bodenständige Hausmannskost mit hochwertiger Qualität und individueller Kundenbetreuung“, sind Claudia und Anton Schilling stolz.

Ein schöner Gastgarten und ein Kinderspielplatz erfreuen die Gäste in der warmen Jahreszeit. Der Wintergarten bietet kuschelige Plätzchen zum Entspannen. Unter der Woche gibt es drei verschiedene Menüs, an den Wochenenden werden immer wieder Tagesspezialitäten serviert. Die angebotenen Speisen reichen von traditioneller Küche und bodenständiger Hausmannskost über saisonale Spezialitäten wie Wild-, Steak- und Fischgerichten, Ganslessen bis zu vegetarischen Speisen, Kindergerichten und köstlichen Mehlspeisen.

Ein Team von fünf Bediensteten unterstützt derzeit das Gastwirtspaar, das besonderen Wert darauf legt, dass das Fleisch aus Österreich kommt. Das Gasthaus „Zur Kaisereiche“ ist von Samstag bis Mittwoch geöffnet. Am Donnerstag und am Freitag ist ganztägig Ruhetag. An Sonn- und Feiertagen ist bis 15 Uhr geöffnet.

Die Abholung von Speisen ist ebenfalls möglich. In unmittelbarer Nähe der Gaststätte findet man einen Erlebnisteich, und der Schöpfl ist auch nicht weit.

Seit dem Jahr 1928 führt die Familie Schilling auch ein Transportunternehmen, in dem derzeit drei Mitarbeiter beschäftigt sind.

