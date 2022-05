Betrieb, der auf Vertrauen baut

Seit bald 100 Jahren arbeitet die Familie Wagner mit Holz. 1928 gründete Karl Wagner die Tischlerei Wagner in der Gemeinde Feistritz am Wechsel, die seither als kleiner Familienbetrieb geführt wird. In den 80er Jahren wurde die neue Werkstatt eröffnet, in der die Mitarbeiter auch heute noch arbeiten. 2014 übernahm Bettina Wagner die Geschäftsführung von ihrem Vater Richard Wagner. Die Tischlerei ist somit ein wahrer Familienbetrieb und wird in bereits vierter Generation geführt.

Betreut werden von dem Familienbetrieb sowohl Privat- als auch Firmenkunden. Auf Anfrage fertigen die Mitarbeiter Möbel für jeglichen Wohnbereich sowie auch zahlreiche Produkte für den Wohnbau an. Das Sortiment reicht von Küchen oder Stiegen für den Innenbereich bis hin zu Pergolen und Sichtschutz für den Außenbereich.

Feistritzer Tischlerei um Lehrlinge bemüht

Das Team der Tischlerei Wagner zählt derzeit insgesamt sieben Mitarbeiter. Erweitert wird es regelmäßig durch Lehrlinge. Derzeit erlernt ein junger Mann das Tischlerhandwerk im Familienbetrieb, im Sommer soll voraussichtlich ein zweiter Lehrling aufgenommen werden. Die Tischlerei Wagner sorgt sich um ein gutes Arbeitsklima und ist bemüht, die Lehrlinge nach ihrer Abschlussprüfung im Betrieb aufzunehmen. So lernte auch der derzeit älteste Mitarbeiter bereits im Familienbetrieb sein Handwerk.

Vertrauen und Zuverlässigkeit sind wichtige Werte

Was für Geschäftsführerin Wagner das Besondere an ihrem Betrieb ist? „Das Vertrauen innerhalb des Unternehmens und der Kunden“, erzählt die Unternehmerin aus dem Wechselgebiet. Der familiäre Umgang der Mitarbeiter untereinander sowie Betriebsveranstaltungen würden den Zusammenhalt im Team stärken. Auch bei der Kundschaft kann der Tischlereibetrieb mit Zuverlässigkeit punkten. „Wir haben langjährige Kunden, die uns dann auch Bekannten weiterempfehlen“, freut sich Wagner über ein „gutes Verhältnis“, wie sie sagt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ