Die Profis im Textilhandel

Es ist ein Textilgeschäft mit 94-jähriger Tradition und auf 170 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Eldorado für Damen und Herren, die Stoffe und Wolle samt Zubehör suchen. Die Firma Gräftner KG in Neunkirchen befindet sich bereits in dritter beziehungsweise vierter Generation.

Gerta und Leopold Gräftner gründeten am Neujahrstag 1928 in Baden bei Wien einen Gemischtwarenhandel. 1932 übersiedelten sie für sechs Jahre in die Steiermark, ehe sie 1939 in Neunkirchen landeten, wo sie ihr erstes Geschäft in der Wiener Straße 11 eröffneten. 1951 erfolgte eine weitere Übersiedlung in die Schießstättgasse 29, wo Gerta Gräftner einen Kleinhandel mit Textilwaren weiterführte.

Die Firma wurde 1965 in eine OHG umgewandelt und Gerda und Gunther Gräftner gaben einander im gleichen Jahr das Jawort. Die letzte Standortverlegung erfolgte 1969 in die Kirchengasse 3. Die Umwandlung der Firma Gräftner in eine KG erfolgte 1972.

22 Jahre betrieb die Gräftner-Familie ein zweites Geschäft in der Herrengasse 10 – nur mit Damenoberbekleidung. Tochter Gudrun Gräftner wird 2000 geschäftsführende Gesellschafterin und verlässt 15 Jahre später aus privaten Gründen die Firma. Die Eltern Gunther und Gerda Gräftner setzen den Erfolgslauf der Firma weiter. Gernot Gräftner, seit 1992 hauptberuflich als Handelsvertreter bei Triumph International in Wiener Neustadt tätig, tritt 2016 in die KG ein. Seine Tochter Bettina Hofer, die schon seit 2006 im Unternehmen tätig ist, wird Geschäftsführerin. Gunther und Gerda Gräftner bleiben Gesellschafter.

Seit ein paar Jahren setzt die Firma Gräftner KG auf das World Wide Web. Mit einem neu überarbeiteten Online-Auftritt ist man dabei, die jetzige Generation in das Geschäft zu bringen. „Es sind vor allem die persönliche Betreuung und das große Sortiment, das von den Kunden auch im Zeitalter des Internets und des Onlinekonsums sehr geschätzt wird“, so Gernot Gräftner. Für die richtige Beratung sorgen Susi Riegler, Dorli Aichberger, Margot Kwas-Plank, Uschi Pinkl, Helga Grill und Lehrling Anna Pongratz.

