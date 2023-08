Die Puchberger Mode

Von Trachtenmode über Herren- und Damenbekleidung bis hin zu Wanderkleidung und -schuhen – im Betrieb von Florian und Gudrun Moser wird man auf alle Fälle fündig. Gemeinsam führen sie das Unternehmen „Moser Moden“ in der Puchberger Bahnstraße schon seit 1998.

Begonnen hat die Geschichte des Bekleidungsgeschäftes allerdings schon in den Zwischenkriegsjahren. Schneidermeisterin Katharina Meerstallinger – Urgroßmutter des heutigen Besitzers – gründete am heutigen Firmenstandort einen Schneiderbetrieb. „Ihre Tochter Maria führte den Betrieb nach dem Tod ihrer Mutter weiter und erweiterte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Schneiderei mit einem kleinen Geschäft, in dem sie Stoffe, Nähzubehör usw. verkaufte“, blickt Florian Moser in der Geschichte des Familienunternehmens zurück. Ware für die Schneiderei zu besorgen war damals gar nicht so einfach: Mit einem leeren Rucksack fuhr man per Zug nach Wien, um dort die Stoffe zu kaufen.

Mit den Jahren wandelte sich der Betrieb von einer Schneiderei zu einem Bekleidungsgeschäft. „Als bei Maria 1973 Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie noch im selben Jahr starb, übernahm meine Mutter Herma Moser den Betrieb. Ihr Ehemann Gerhard, der Offizier beim Bundesheer war, beendete daraufhin seine Laufbahn beim Bundesheer, um seine Ehefrau bei der Führung des Unternehmens zu unterstützen“, erzählt Florian Moser.

Gemeinsam erweiterte das Paar das Geschäft. „Moser Moden“ stand stets für sehr gute Qualität, wenn es um Mode, vor allem aber auch um Trachtenmode geht. 1998 übernahm schlussendlich Sohn Florian Moser mit seiner Frau Gudrun den Betrieb. Mittlerweile liegt das Hauptangebot bei Trachtenmoden, wobei es auch Abteilungen für Damen- und Herrenmode sowie Wanderbekleidung und Schuhe gibt. Was den Betrieb besonders ausmacht? „Persönliche Beratung, fachliche Kompetenz und langjährige Mitarbeiter“, so Moser.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Ein Schnappschuss aus den Gründungsjahren der heutigen Moser Moden. Foto: privat

Daten & Fakten

Moser ModenBahnstraße 142734 Puchberg/SchneebergTelefon: 02636/2230verkauf@moser-moden.atwww.moser-moden.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 sowie 14 bis 18 Uhr. Samstag 9 bis 12.30 Uhr.

Lehrlinge werden derzeit keine ausgebildet.

Information

Monika Eisenhuber, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Neunkirchen

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.