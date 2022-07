Handwerk mit Handschrift

Metallarbeiten, Schlosserarbeiten, Reparaturen – das ist seit jeher das Arbeitsspektrum des Payerbacher Betriebs. Und das Unternehmen hat Tradition, geht doch die Gründung auf das Jahr 1926 zurück. Mit Georg Dichtl hat 2017 die bereits vierte Genera tion die Geschicke der Firma übernommen, bereits ab dem Jahr 1995 arbeitete er mit.

Gegründet hat das Unternehmen einst Josef Hölzl: Er führte die Firma zwischen den Jahren 1926 und 1953. Sein Sohn Rudi unterstützte ihn (von Kindesbeinen an) tatkräftig, ehe er später selbst das Zepter übernahm. Im Jahr 1985 wiederum übernahm Walter Hölzl die Firma seines Vaters – auch er war schon in jungen Jahren am Firmengelände unterwegs. 2016 feierte das Unternehmen – damals unter dem Firmennamen „Schmiede Schlosserei Walter Hölzl“ – das 90-Jahr-Bestandsjubiläum.

Lehrlinge waren stets Teil des Unternehmens

Nicht nur in der Region hat sich das Unternehmen in all den Jahren einen Namen gemacht, Kunden hat man weit über die Grenzen des Bezirks Neunkirchen hinaus – etwa auch in Klosterneuburg oder dem Wiener Raum. Zu den bekanntesten Projekten in der Region zählen etwa das Schloss Rothschild oder der neue Pavillon am Semmering.

Stets hat der Betrieb auch Lehrlinge beschäftigt. „Das ist die einzige Möglichkeit, Leute für den Job zu lukrieren“, sagt Firmenchef Georg Dichtl. Aktuell sind zwei Lehrlinge im insgesamt siebenköpfigen Mitarbeiterteam tätig: „Ein Lehrling ist fast ausgelernt, der andere beginnt gerade.“ Konkret kann man im Unternehmen den Lehrberuf des Schmiedetechnikers bzw. des Metalltechnikers erlernen.

Wichtig ist dem Firmenchef vor allem die Qualität, wie er sagt: „Handwerk hat eine Handschrift, und zufriedene Kunden sind das A und O. Wir versuchen wirklich, auf die bestehenden Wünsche einzugehen.“

Geöffnet hat der Betrieb in Payerbach von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr. Am Freitag ist vormittags von 7 bis 13 Uhr geöffnet (siehe auch Infokasten unterhalb).

