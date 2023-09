Installateur mit Geschichte

Berthold Heyl gründete 1927 die Installationsfirma in der Triester Straße 7. Im Jahr 1970 wurde der Betrieb von Rudolf Bürger übernommen. Mit der Firma ging es im Laufe der Zeit steil bergauf. Die Anzahl der Mitarbeiter und der Fuhrpark wurden in den 80er Jahren laufend erweitert. Zehn Jahre später restaurierte man das Geschäfts-

lokal, um das ursprüngliche historische Ambiente wiederherzustellen. In weiterer Folge wurde der Schauraum im historischen Gewölbe vergrößert. „Der Schauraum bietet für unsere Kunden hunderte Ideen rund um das Bad“, so Bezirksinnungsmeister und heutiger Firmenchef Andreas Bürger (50).

Anlässlich des 80-jährigen Firmenbestehens 2007 erfolgten die Verleihung des Stadtwappens durch die Stadt Neunkirchen sowie die Auszeichnung als NÖ Top Installateurbetrieb. Im gleichen Jahr gab es eine weitere große Auszeichnung für das Tradtionsinstallationsunternehmen Bürger. Die Firma erreichte bei einem Ranking den ersten Platz im Industrieviertel und den zweiten Platz in Niederösterreich. Das Marktforschungsinstitut „marketmind“ hatte mit 761 Kundeninterviews, 300 Mystery Calls und 80 Mystery E-Mails die Leistungsfähigkeit der österreichischen Installateur-Betriebe getestet.

2008 übernehmen die Söhne Andreas und Michael die Geschäftsagenden. 34 Mitarbeiter, inklusive vier Lehrlingen kümmern sich bei der Firma 1A-Bürger GmbH um die Anliegen von Privat- und Industriekunden.

Die Firma 1A Bürger GmbH kann von Privat bis Industrie viele abdecken. Angefangen von Kesseltausch, Wärmepumpen, Wohnraumlüftungen bis hin zu Staubsaugeranlagen im privaten Bereich. Auch für Arbeiten in der Industrie ist das Bürger-Team in großen Fabriken, großen Kesselhäusern sowie in Autohäusern vertreten.

Seit der Übernahme im Jahr 1970 durch Rudolf Bürger ist die Lehrlingsausbildung ein Schwerpunkt in der Firmenphilosophie. Im Februar ehrte die Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Neunkirchen, die Bürger GmbH für die hervorragende Ausbildung von 130 Lehrlingen. Mittlerweile hat bereits der 133. Lehrling seine Lehre bei der Firma Bürger absolviert. Michael Bürger (54) blickt optimistisch in die Zukunft: „Qualifizierte Mitarbeiter und die konsequente Ausbildung von Lehrlingen sollen auch in Zukunft unsere hohen Standards sicherstellen.“

Das Geschäft der Firma Bürger vor der Sanierung im Jahr 1990. Foto: zVg

Daten & Fakten

1a Installateur Bürger GmbH, Gas- und Sanitärtechnik

Adresse: Triester Straße 7, 2620 Neunkirchen

Telefon: 02635/66666

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Es gibt auch eine Notrufnummer 05/1704, die rund um die Uhr erreichbar ist.

Statement

Monika Eisenhuber, WKNÖ Bezirksstellenobfrau Neunkirchen. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.