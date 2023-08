Leidenschaft für Metall

Das Unternehmen wurde 1894 von Josef Bele als Huf- und Wagenschmiede in der Wiener Straße 28 in Neunkirchen gegründet. Er errichtete auch ein Jugendstil-Haus in der Wiener Straße 34, auf dessen Fassade noch heute Amboss und Hammer zu sehen sind. Zudem baute er Kutschen, die bis Ägypten geliefert wurden.

1928 meldet Franz Bele das Schlossergewerbe an. Der Betrieb übersiedelt 1935 in die Lagergasse 11 und wird weiter ausgebaut. Eine Kraftschmiede wird zur Werkstatt dazugebaut und ein Fallhammer für größere Pressteile aufgestellt. Die Firma erlebt 1937 aufgrund der Rüstungsindustrie einen Aufschwung und beschäftigt bis 1944 65 Mitarbeiter. Ein Jahr später, nach dem Einmarsch der Roten Armee, wird der Betrieb stillgelegt.

Erst 1948, nach der Rückkehr aus der russischen Gefangenschaft, startet Franz Bele in der Dr.-Stockhammer-Gasse 23a neu durch. Im gleichen Jahr stirbt Firmengründer Josef Bele mit 87 Jahren. Auf Ersuchen der Stadtgemeinde Neunkirchen, das Firmengelände für den Neubau der NÖ Gebietskrankenkasse freizugeben, übersiedelt das Unternehmen in die Auzeile 24. 1965 stirbt Franz Bele mit 64 Jahren. Zwölf Jahre später übernimmt Franz Bele, geboren 1938, die Firma und führt sie mit viel Geschick und Weitblick erfolgreich in die Zukunft. 1983 wird die Firma Franz Bele in eine GmbH umgewandelt. Ein neuer Produktionszweig wird aufgenommen – die Revitalisierung von Kleinwasser-Kraftwerken. 1991 wird Franz Michael Bele (geboren 1966) in vierter Generation Gesellschafter.

„Sebastian Bele hat 2016, der Tradition folgend, ebenfalls die Meisterprüfung abgelegt und so den Grundstein für die Leitung in fünfter Generation gelegt“, freut sich Firmenchef Franz Michael Bele, dessen Enkerl, jetzt ein Jahr alt, die sechste Generation anpeilt.

Der Familienbetrieb steht für Kompetenz, Erfahrung, Verlässlichkeit und Innovation. „Durch die langjährige Erfahrung und den immer neuen Einfluss unserer Kunden und der Generationen in der Unternehmensführung erweitert sich unser Leistungsportfolio laufend. Ob Standard-Aufträge oder spezielle Herausforderungen – wir beraten und begleiten unsere Kunden von der Konzeption, der genauen Planung bis hin zur Umsetzung in den unterschiedlichsten Bereichen“, so Sebastian Bele.

„Es gibt eigentlich nicht viel, was wir nicht machen“, fügt Firmenchef Franz Michael Bele hinzu. Angefangen vom Eigenheim, Wohnhausbau, Hallen- und Industriebau über Blecharbeiten, Brückenbau, Hochwasserschutz, schweren Stahlbau, Design aus Metall bis hin zum Industriebau. Derzeit beschäftigt die Franz Bele GmbH 14 Mitarbeiter.

Im kommenden Jahr steht das 130-jährige Firmenjubiläum an, das mit einer kleinen Feier gewürdigt wird. Foto: Peter Wieland

Daten & Fakten

Bele Metalltechnik

Auzeile 24

2620 Neunkirchen

Telefon: 02635/62265

Fax: 02635/64612

office@bele-metalltechnik.at

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen: www.bele-metalltechnik.at

Statement

Monika Eisenhuber, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau, Neunkirchen Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.