Mehr als ein Werkzeuggeschäft

Die Firma „Let’s do it“ Zingl ist als Familienbetrieb der einzige Baumarkt im Bezirk. Über 20.000 Artikel finden sich auf 570 Quadratmetern Geschäftsfläche – darunter Kleineisenwaren, Werkzeug, Maschinen, Gartengeräte samt Servicestelle sowie viel Fachberatung. Die vielfältige Auswahl an Waren wird um den persönlichen Kontakt zu den Kundinnen und Kunden ergänzt.

Begonnen hat alles 1954: In diesem Jahr starteten Johann und Elfrieda Zingl ihre Eigenständigkeit – und zwar mit einer Gemischtwarenhandlung und einer Trafik in der Mahrersdorfer Straße 12 in Ternitz. Ein paar Monate später, 1955, zog es die beiden nach Wimpassing in die Bundesstraße 88, wo Johann Zingl, damals 26 Jahre jung, einen Kleinhandel mit Eisenwaren begann und damit den Grundstein für die heutige Firmengeschichte legte.

Zöberner Filiale ist auch heute noch am Wochenende geöffnet

In den späteren Jahren folgten diverse Geschäftserweiterungen und der Bau des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Bundesstraße 72 – bis heute der Standort der Firma. Das Geschäft florierte und Johann Zingl ließ es sich nicht nehmen, 1970 in Zöbern einen Filialbetrieb zu eröffnen, der gegenwärtig am Freitag und Samstag von Karl-Heinz Polansky geführt wird.

Anfang der 90er erreichte Johann Zingl das Pensionsalter und Sohn Reinhard Frühwirth übernahm die Geschäftsführung. Zeitgleich wurde die Gründung der „Zingl GmbH“ durchgeführt. Johann und Elfrieda arbeiteten weiter im Hintergrund, unter anderem auch im Verkauf.

Seit Jänner 2008 sind Barbara (Enkelin) und Karl-Heinz Polansky gleichberechtigte Gesellschafter. Die neuen Geschäftsführer haben den Betrieb von Grund auf modernisiert und die Warenpräsentation neu gestaltet und erweitert. „Unsere Mitarbeiter sind wie Mitglieder einer großen Familie. Und wer zu uns kommt, geht als Freund wieder“, sagt Barbara Polansky. Seit 1960 werden Lehrlinge ausgebildet. Der erste Lehrling war Karoline Schekulin, 1964 folgte mit Gerhard Meindl der zweite Lehrling – er blieb bis zu seiner Pension im Betrieb.

