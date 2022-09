Qualität, die man schmeckt

Hochwertiges Frischfleisch, schmackhafte Wurstwaren und allerlei sonstige Spezialitäten – die Fleischerei Gugerell in Aspang hat eine lange Tradition.

Seinen Anfang nahm der über den Bezirk hinaus bekannte Betrieb 1936, als Rupert Gugerell die Fleischerei am Standort in der Schulgasse 10 eröffnete – dort, wo einst die Fleischereien Wochesländer und Kerschhofer zu finden waren. Nach dem plötzlichen Tod von Rupert Gugerell übernahm seine Frau Anna den Betrieb, modernisierte ihn und kaufte neue Maschinen an. Es folgte der gemeinsame Sohn Alfred Gugerell, der die Geschicke 1980 übernahm, unterstützt von seiner Frau Theresia.

Aktuell wird der Betrieb in dritter Generation geführt – Johannes Gugerell verlegte den Geschäftsstandort von der Schulgasse auf den Hauptplatz. „Die Übersiedlung ins Ortszentrum hat sich bewährt“, ist er überzeugt.

„Ohne Familienzusammenhalt würde nichts gehen!“

Zwar ist Gugerell bereits seit 2011 schon Firmenchef, seine Eltern Theresia und Alfred sind aber nach wie vor tatkräftig zur Stelle. „Generell muss man sagen, dass ohne Familienzusammenhalt nichts gehen würde“, sagt Johannes Gugerell. „Das betrifft meine Eltern, aber natürlich auch meine Schwester, die uns ab und zu auch mal einkaufen fährt.“

Auch die Lehrlingsausbildung wird in der Traditionsfleischerei großgeschrieben. Rund 17 Personen hat Alfred Gugerell ausgebildet, bei Johannes Gugerell ist aktuell der vierte im Betrieb. „Immer, wenn einer fertig ist, nehmen wir den nächsten auf“, setzt der Fleischermeister auf Kontinuität. Derzeit beschäftigt er zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aktuell wird eine Person für den Verkauf gesucht.

Geboten wird im Geschäft am Hauptplatz 5 eine breite Produktpalette: Neben Frischfleisch, Grillfleisch, Frischwurst und Schinken (besonders gelobt wird der Beinschinken) gibt es auch regelmäßig Bio-Hühner, Frisch- und Räucherfische aus Mariensee, täglich einen Mittagsteller – und natürlich Leberkäse, der auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

