Tief in der Region verwurzelt

Dem Motto „Zuhause am Land“ wird der Raxalpenhof im Ort Prein am Fuße der Rax mehr als gerecht. Seit über 50 Jahren befindet sich der traditionsreiche Gasthof nun schon im Besitz der Familie Scharfegger, die im Lauf der Jahre ein beachtliches Tourismus-Ressort in der Raxregion verwirklicht hat.

Im Jahr 1970 übernahmen Fritz und Grete Scharfegger den Kaiserhof in Prein und errichteten hier das Kultlokal „Preiner Stadl“. Im Laufe der Zeit erweiterte die Familie ihr Repertoire um den Raxalm-Berggasthof, das Ottohaus, das Restaurant „am Wasserwerk“, das Café-Restaurant Reichenau sowie das Raxalpen Tourismus-Incomingbüro. Mit der Modernisierung und Umstrukturierung der Rax-Seilbahn im Jahr 2016 setzte Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfegger‘s Raxalpen Resort, ein Zeichen für den Tourismus in den Wiener Alpen.

Ein Kleinod mit Herzblut und viel Persönlichkeit

Der Raxalpenhof jedoch ist das Herzstück und Haupthaus des Familienunternehmens. „Der Raxalpenhof ist unser Kleinod, in dem viel Herzblut und noch mehr Persönlichkeit stecken“, betont Juniorchef Bernd Scharfegger. Hier ist der Direktor noch persönlich präsent und die Seniorchefin verrät mit viel Glück einige ihrer Küchengeheimnisse. In der Zirbenstube werden die Gäste mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt – und auch im Wellness-Bereich wird einiges geboten. Die Räumlichkeiten des Raxalpenhofes sind im gemütlichen Landhausstil gehalten und vom Seniorchef Fritz Scharfegger persönlich gestaltet, der die Möbel in seiner eigenen Tischlerei gesägt, gehobelt, genagelt und zusammengebaut hat.

Echtheit und Ursprünglichkeit sind für die Familie Scharfegger keine leeren Worte: „Unser Erfolgsrezept klingt simpel: Es ist unser Zusammenhalt in der Familie, der diese positive Entwicklung erst möglich gemacht hat. Wir sind seit über 50 Jahren tief in unserer Region verwurzelt und setzen auf ein gesundes Wachstum mit Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen“, sagt Bernd Scharfegger.

