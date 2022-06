Tradition trifft auf Innovation

Den Landgasthof Zur Schubertlinde in Grünbach am Schneeberg als wahre Institution zu bezeichnen ist keineswegs weit hergeholt: Die Wirtsfamilie Adrigan kann auf eine über einhundertjährige Geschichte im Ort zurückblicken. Seit nunmehr 1912 besteht der Landgasthof, im Jahr 2001 übernahm Liane Adrigan den Betrieb ihrer Eltern in fünfter Generation.

Gemeinsam mit ihrem Partner Harald Luf – er war zehn Jahre lang als Koch für die Hilton-Kette rund um den Globus im Einsatz – betreibt sie den Gasthof in der Badstraße. Dort, wo Tradition auf Innovation trifft.

Seit der Übernahme durch Liane Adrigan wächst der renommierte Betrieb im Herzen Grünbachs zusehens: Ab 2001 erfolgte der Umbau und die Qualitätsverbesserung von 20 Gäste- und Badezimmern, 2008 erstrahlte der gesamte Gastronomiebereich in neuem Glanz, 2010 wurden Parkplatz und „Uriger Genuss-Gastgarten“ erweitert. 2014 wird aus der ungenützten Hanglage des Gartens ein Panorama-Almgarten mit Bachlauf, Feuerkreisstelle für Seminare, Ruhebereichen und Hochzeitspavillon.

Keineswegs untätig ist man auch im kulinarischen Bereich, setzt vor allem auf Qualität und Regionalität. „Sehr beliebt ist etwa unser Themen-Brunch, den wir nun wieder durchführen können“, freut sich Liane Adrigan. Auf dem Programm stehen aber auch Themengalamenüs mit Weinpräsentation und vieles mehr.

Stammgäste halfen über Corona-Zeit

Bekannt ist das Gasthaus auch dafür, „dass die Musik hier beheimatet ist“, wie Liane Adrigan nicht ohne Stolz sagt. Ihr Großvater nannte das Gasthaus einst „Zur Schubertlinde“, nachdem er im Jahr 1928 – anlässlich des 100. Todestages von Franz Schubert – gemeinsam mit seinen Gesangsvereinskollegen vor dem erbauten Wirtshaus eine Linde zu dessen Ehren pflanzte.

Noch heute wächst und gedeiht sie prächtig. Dass der Gasthof gut durch die Corona-Zeit kam, hat man vor allem den Stammgästen zu verdanken. „Sie haben uns trotz alldem die Treue gehalten“, sagt die Chefin, die stets von der Familie unterstützt wird.

