Wohlbefinden steht im Mittelpunkt

Ihre Liebe zu Heilpflanzen, Kräutern und die Natur hat Sonja Berger in die Wiege gelegt bekommen. Im Jahr 1967 hatten sich ihre Eltern Franz und Helene Gersthofer in Aspang den Traum von der eigenen Drogerie erfüllt – mit der Übernahme der „Marien-Drogerie“ am Marienplatz.

Die Marien-Drogerie am heutigen Standort am Marienplatz 1. Foto: NOEN

1976 übersiedelte das Geschäft an den heutigen Standort, bereits 1986 stieg mit Tochter Sonja die jetzige Leiterin in den Betrieb ein. Die Faszination war schon zuvor gegeben, sagt sie: „Als Kind bin ich mit meinem Spielzeug-Pony durch das Geschäftslokal geschlendert.“ Ihren Job sieht sie nicht als Last, sondern als Hobby und Leidenschaft: „Das Geschäft ist mein zweites Wohnzimmer“, sagt Berger, die 2003 die Geschicke des Unternehmens übernahm und damit heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert.

Vielfältige Produktpalette mit bewährten Marken

Das Sortiment in der Marien-Drogerie ist – bis heute – breit gefächert. Teemischungen, Heilkräuter, Räuchermischungen, Pflanzenschutz sowie Deko-Artikel oder Nahrungsergänzungsmitteln sind nur einige davon. Bei den Artikeln setzt das Team auf bewährte Marken wie „Sonnentor“, „Dr. Hauschka“ oder „Yogana“. An erster Stelle stehen „der Mensch und eine kompetente Beratung“, sagt Sonja Berger.

Tatkräftig unterstützt wird die geprüfte Drogistin von Tochter Melanie – sie ist seit 2011 im Betrieb tätig, seit 2019 betreibt die ebenso ausgebildete Drogistin sowie „Dr. Hauschka“-Naturkosmetikerin ihr „Natürlich schön“-Studio, in dem sie Kosmetik- sowie Hot- Stone-Behandlungen und Lash-Lifting anbietet. Und setzt auch hier den Gedanken der Drogerie fort: Sie arbeitet nämlich ausschließlich mit Naturprodukten.

