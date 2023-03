Wohlfühlwelt in dritter Generation

Es war das Jahr 1950, als die Großtante der heutigen Besitzerin des Fachinstituts Kosmetik Winkler sich einen großen Wunsch erfüllte: Sie eröffnete ein eigenes Studio in Neunkirchen.

Hedwig Prenner siedelte ihr erstes Geschäftslokal am Badhaussteig in der Nähe des Hauptplatzes an. 31 Jahre später übernahm Elfriede Winkler, Mutter von Kathrin Winkler, das Geschäft und beschloss nach einiger Zeit, den Standort zu wechseln. Zunächst übersiedelte sie in den zweiten Stock der Volksbank, 1991 fand schließlich der Umzug in die Herrengasse, welcher auch der jetzige Standort ist, statt.

Das Fachinstitut Winkler in der Neunkirchner Herrengasse. Geöffnet ist der Betrieb montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Foto: NOEN

Mittlerweile wird das Fachinstitut Winkler bereits in dritter Generation geführt: Im Jahr 2013 übergab Elfriede Winkler das Zepter an ihre Tochter Kathrin. Das Sortiment ist breit gefächert, neben Fußpflege und Massagen gibt es auch besondere Angebote wie Permanent Make-up und Spezialbehandlungen.

Neue Geschäftsstelle in St. Pölten eröffnet im April

Was einen richtigen Familienbetrieb ausmacht? „Mitarbeiter, die seit 30 Jahren in unserem Betrieb sind und nach ihrer Pensionierung immer noch mithelfen, das zeichnet unser Team aus“, sagt Kathrin Winkler stolz.

Hedwig Prenner erfüllte sich 1950 den Wunsch vom eigenen Studio. Foto: Foto Winkler

Auch in Sachen Lehrlingsausbildung muss sich der Betrieb keineswegs verstecken – im Gegenteil: Seit dem Jahr 1981 wurden im Fachinstitut Winkler mehr als 70 Lehrlinge ausgebildet, was dem Unternehmen auch immer wieder Gold- und Silbermedaillen bei Lehrlingswettbewerben einbrachte. Auch die Weiterentwicklung des Betriebs ist Winkler wichtig: Neben dem Standort in der Herrengasse und der Zweigstelle im Hallenbad wird es demnächst eine weitere Geschäftsstelle in St. Pölten geben. Die Eröffnung findet im April statt.

