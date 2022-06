Wünsche in Stein gemeißelt

Von Beton über Kunststein hin zu Naturstein entwickelte sich die von Josef Gersthofer 1902 als Einzelunternehmen gegründete Gersthofer Steinbaumeister Ges.m.b.H.

Heute führen Johannes und Herbert Gersthofer den Bau- und Steinmetzbetrieb in der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin bereits in fünfter Generation weiter. Dabei achten sie auf eine energieeffiziente und ökologische Arbeitsweise. Gewährleistet wird diese unter anderem durch eine moderne Wasseraufbereitung und eine eigene Photovoltaikanlage.

Die Größe des Teams schwankt saisonal: Im Schnitt besteht es aber aus 20 Mitarbeitern und wird bei Interesse von Lehrlingen verstärkt.

„Jedes Stück ist ein Unikat!“

Der Betrieb Gersthofer Steinbaumeister verwirklicht Projekte verschiedenster Größen im In- sowie im Ausland. „Das ist bunt gemischt vom normalen Wohnbau bis zu exklusiven Schiffsausrüstungen“, fasst Geschäftsführer Johannes Gersthofer das breit aufgestellte Angebot zusammen. Von Einrichtungen und Innenarchitektur, Garten- und Landschaftsbau, Restaurierung und Denkmalpflege bis hin zu Kunst und Design fertigt der Familienbetrieb mithilfe von computergesteuerten Maschinen Werkstücke an. So stehen etwa Restaurierungen am Schloss Rothschild in Reichenau für den Betrieb immer wieder am Programm.

„Das Besondere am Unternehmen ist die Arbeit mit dem Werkstoff Naturstein. Jedes Stück ist ein Unikat, das es so nicht mehr gibt. Das ist das Schöne daran, dass man mit dem Material gestalten, formen und sich verwirklichen kann in aller Hinsicht“, erzählt der kaufmännische Angestellte Andreas Gersthofer. Die Natursteinsorten bezieht der Betrieb aus aller Welt, sie sind am Firmenareal ersichtlich.

Die Corona-Pandemie stellte für den Familienbetrieb keine Krise dar. Im Gegenteil, der Bau- und Steinmetzbetrieb konnte sogar zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen und musste aufgrund der guten Auftragslage keine Hilfen in Anspruch nehmen.

