Alles rund um die Farben

Farben spielen seit dem Jahr 1946 in der Mariazellerstraße 34 eine große Rolle. Damals hat Großvater Michael Iribauer den Malermeisterbetrieb in Ober-Grafendorf gegründet.

Nach Iribauers überraschendem Tod übernahm seine Frau Theresia den Betrieb, der im Jahr 1970 an Schwiegersohn Ewald Paukowitsch übergeben wurde. Der heutige Firmenchef Ewald Paukowitsch junior übernahm ihn von seinem Vater vor 17 Jahren. Nun führt er die Firma gemeinsam mit seiner Familie in dritter Generation.

Dabei kümmert sich Ewald Paukowitsch um die Malerarbeiten und die Baustellen und seine Frau Claudia um die Leitung des Geschäfts sowie die Büroarbeit. Selbst Tochter Anna Maria ist aktiv im Familienbetrieb tätig.

Besonderer Service

„Unser Erfolgsrezept sind unser Fachwissen und unsere qualitativ hochwertigen Produkte“, versichert Claudia Paukowitsch. Jedes neue Produkt wird von der Firma selbst getestet, bevor es in den Verkauf geht.

Der Betrieb setzt auf österreichische Farben sowie Lacke und kooperiert deswegen mit der Tiroler Firma „Adler“.

„Wir stehen für Qualität. Wir nehmen nicht nur Auftragsarbeiten für unsere Kunden vor, sondern fungieren auch als Fachberater rund um Farben und Dekorationen“, erzählt Paukowitsch. Rund 40.000 Farben kann die Firma mit der Computermischanlage für ihre Kunden herstellen und anschließend sogar den gewünschten Farbton speichern.

Neben der Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen legt das Unternehmen großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So hat der Betrieb eine 20-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, die Gasheizung wurde durch eine Pelletsheizung ersetzt.

„Wir wollen, so gut es geht, am Puls der Zeit sein. Trägt man etwas zum Umweltschutz bei, investiert man gleichzeitig in die Zukunft“, betont die Deko- und Fachberaterin. Auch die Onlinepräsenz eines Unternehmens sei in der heutigen Zeit essenziell: „Den Onlineshop schätzen unsere Kunden sehr.“

