Alles für den Feinschmecker

Die Geschichte der Fleischerei Ettl beginnt am 1. September 1971. Auf den Hinweis eines Gewürzvertreters hin sah sich die Familie aus Oberösterreich den Fleischereibetrieb Popp in Ober-Grafendorf an.

Bis 1978 pachtete die Familie den Betrieb, bis sie ihn schließlich kaufte und erste Umbaumaßnahmen folgten. 1992 stieg der heutige Chef Fritz Ettl junior in den Betrieb ein. „Ich habe die HTL für Lebensmitteltechnologie und Fleischwirtschaft abgeschlossen und wollte etwas mit Leuten machen“, erzählt er. 2002 zog sich der Senior zurück. Im selben Jahr wurde das Catering ins Leben gerufen. „Die Nachfrage war da und die Leute erfreuen sich noch immer an den österreichischen Klassikern“, ergänzt Ettl.

Totalumbau und Vorreiter bei der Umwelt

2011 folgte der Totalumbau des Geschäftslokales. Eine Sitzecke für den Imbiss kam hinzu und die gesamte Präsentation wurde einer Frischzellenkur unterzogen. In den über 50 Jahren wuchs das Geschäftslokal von 20 auf 77 Quadratmeter. Die Familie schlachtet selbst und verzichtet in ihrer Produktion auf Geschmacksverstärker. In Sachen Umweltschutz ist die Familie Vorreiter. „Wir waren eines der ersten Geschäfte, das komplett auf Tragetaschen aus Maisstärke und Papier setzte“, sagt Ettl.

Gerichte wie Rindsgulasch, Beuschel oder Rindssuppe erhält der Feinschmecker in der Pielachtaler Fleischerei im Glas. Dadurch wird Plastik- und Metallmüll gespart.

Mit fachlicher Kompetenz und dem Erfüllen von Spezialwünschen stellte sich die Fleischerei-Familie gegen den Umsatzeinbruch durch die Supermärkte.

Besonders zu den Feiertagen wird Wert auf etwas Besonderes gelegt. Mit der Zeit wurde das Fleischerei-Sortiment breiter. Nach wie vor beliebt sind bei der Fleischerei Ettl der Leberkäse und das breite Grillsortiment, das jetzt wieder Hochsaison hat.

Neben dem Grillkotelett gibt es auch Hausspieße, mit Tomaten und Mozzarella gefüllte Hühnerfilets oder marinierte Hühnerteile. Steakliebhaber kommen in der Pielachtaler Fleischerei ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ